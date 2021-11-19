|
В Тамбове в нарушение ЗК РФ отдали застройщику дорогу
Сегодня, 08:37
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях жители улицы 1-й Полковая города Тамбова встретились с представителями органов власти, местного самоуправления и застройщика по вопросу точечного строительства рядом с их домами.
Напомним, ранее возле домов горожан прямо в нескольких метрах от их окон проложили подъездную дорогу к стройплощадке на Подвойского, 6 и к госучреждению. Подобное точечное строительство увеличивает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру, а также прибавляет проблем местным жителям.
Проблемы бы и не было, если изначально власти не отдали застройщику вместе с территорией бывшего детского сада и подъездную дорогу. По мнению экспертов это сделано в нарушении требования Земельного Кодекса РФ.
Согласно пункту 12 статьи 85 ЗК РФ земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами не подлежат отчуждению.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.