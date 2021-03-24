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Возле детского сада возводят многоэтажку
Сегодня, 09:09
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Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.
«Очень обеспокоило то, что строители переносят забор не по правилам. Его устанавливают так, что остается совсем маленький проход, обзора на дорогу не стало, страшно посмотреть едет ли машина — может голову снести. А ведь проход вел к детскому учреждению «Уникум» и там постоянно ходят дети», — написал в социальной сети горожанин.
ЖК «Глория» - это 8-ми этажный монолитно-кирпичный 2-х секционный дом в центре Тамбова. Застройщиком выступает ООО «ЖилСтройГарантия», долгое время объект находился в «замороженном» состоянии, только недавно возобновили работы. Первоначально строительство должно было завершиться еще в 2017 году.
По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова - это показательный пример точечного строительства.
«Нужно уходить от точечной застройки, должен быть комплексный подход по развитию территорий. Плюс точечная застройка увеличивает нагрузку на существующую социальную и инженерную инфраструктуру, создает новые проблемы для горожан», - убежден депутат.
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