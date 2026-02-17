|
Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля
Сегодня, 19:07
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня защитника Отечества очередная партия груза была направлена на Купянское направление.
В формировании и доставке помощи приняли участие члены организации С.Г. Пальчик и М.В. Харников — глава Мичуринска, а также волонтёр движения «Фронт 68» А.А. Мыскин. Для бойцов штурмового подразделения были переданы генераторы и масло к ним, бензопилы, антенны, рации, утеплители, маскировочные сети, тёплая одежда, продукты питания и сладости к празднику.
В сборе гуманитарной помощи участвовали завод «Прогресс», АО «Транснефть — Дружба», сотрудники администрации Мичуринска, школа села Никифоровка и ветераны общественной организации.
Максим Харников передал военнослужащим поздравления и слова благодарности от главы Тамбовской области Евгения Первышова и жителей города.
Председатель «Академии военных наук Тамбовской области» Владимир Титаренко отметил значимость подобных инициатив. По его словам, системная поддержка со стороны муниципалитетов, предприятий и общественных объединений демонстрирует консолидацию общества и позволяет оперативно реагировать на потребности военнослужащих. Он подчеркнул, что участие граждан и организаций в гуманитарных проектах способствует укреплению взаимодействия между армией и обществом.
Организаторы поблагодарили всех, кто принял участие в подготовке груза, и сообщили о начале нового сбора помощи.
