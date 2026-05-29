В Тамбовской области появится фиджитал-центр с киберспортом, дронами и автосимуляторами



Сейчас ведомство проводит электронный аукцион на поставку программно-аппаратных комплексов для будущих центров. Приём заявок продлится до 11 июня, а итоги торгов планируется подвести 16 июня. После заключения контракта подрядчик должен будет не только поставить оборудование, но и полностью смонтировать его на объектах до 5 декабря 2026 года.



В Тамбовской области фиджитал-центр разместят на базе областного спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Здесь появится современная инфраструктура для занятий как цифровыми, так и физическими дисциплинами.



Согласно документации закупки, площадку оснастят 20 игровыми рабочими станциями для киберспортивных тренировок и соревнований. Кроме того, центр получит оборудование для лазертага, комплексы для сборки и управления беспилотниками, включая специальные трассы для гонок дронов, а также автосимуляторы, серверное оборудование и сопутствующую инфраструктуру.



В Министерстве спорта России отмечают, что проект направлен на развитие новых форматов спортивной активности и привлечение молодёжи к занятиям спортом через современные технологии.



Фиджитал-спорт получил широкую известность после проведения международного турнира «Игры будущего», где участники соревновались одновременно в цифровом и реальном форматах. Новый центр в Тамбове должен стать одной из площадок, где подобные направления смогут развиваться на постоянной основе.



Тамбовская область вошла в число 23 регионов России, где создадут новые фиджитал-центры — спортивные площадки, объединяющие цифровые технологии и традиционные виды спорта. На оснащение таких объектов Министерство спорта России направит почти 695 млн рублей из федерального бюджета.




