В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина



Как сообщил председатель гордумы Константин Кутейников, ещё в марте обращение по вопросу лишения звания было направлено во все фракции восьмого созыва. Сейчас обсуждение продолжается, поскольку предложения поступили не от всех объединений.



С инициативой выступил руководитель Тамбовского центра славянской культуры «Лада» Александр Архипов. Он указал, что почётное звание связано с высокой общественной репутацией, а вопрос о его лишении может подниматься как общественными организациями, так и депутатами или гражданами.



Поводом для обсуждения стал уголовный приговор Геннадию Берстенёву. В 2025 году Ленинский районный суд Тамбова признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. Дело касалось строительства проблемного многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46, который не был введён в эксплуатацию в установленные сроки.



Суд назначил Берстенёву условное наказание, а позже областной суд оставил приговор без изменения. При этом от наказания его освободили из-за истечения сроков давности.



