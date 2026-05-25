В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина
Вчера, 13:31
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы.
Как сообщил председатель гордумы Константин Кутейников, ещё в марте обращение по вопросу лишения звания было направлено во все фракции восьмого созыва. Сейчас обсуждение продолжается, поскольку предложения поступили не от всех объединений.
С инициативой выступил руководитель Тамбовского центра славянской культуры «Лада» Александр Архипов. Он указал, что почётное звание связано с высокой общественной репутацией, а вопрос о его лишении может подниматься как общественными организациями, так и депутатами или гражданами.
Поводом для обсуждения стал уголовный приговор Геннадию Берстенёву. В 2025 году Ленинский районный суд Тамбова признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. Дело касалось строительства проблемного многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46, который не был введён в эксплуатацию в установленные сроки.
Суд назначил Берстенёву условное наказание, а позже областной суд оставил приговор без изменения. При этом от наказания его освободили из-за истечения сроков давности.
Также ранее сообщалось, что в рамках дела о банкротстве ООО «Элитстрой» арбитражный суд наложил арест на имущество Геннадия Берстенёва и директора ООО «Рони» Романа Шамояна на сумму более 208 млн рублей.
