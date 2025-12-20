Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом Комментариев: 0



Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном директоре компании, экс-депутате Тамбовской городской Думы и Почётном гражданине Тамбова Геннадии Берстенёве, а также о Романе Шамояне. Суд признал требования надзорного ведомства обоснованными, что означает возможность взыскания долгов застройщика за счёт личного имущества этих лиц как санкции за недобросовестное поведение.



Компания Элитстрой не выполнила обязательства перед участниками долевого строительства многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46 в Тамбове. По данным прокуратуры, задолженность перед дольщиками превысила 230 млн руб. по 80 договорам долевого участия. Строительство было остановлено, а застройщик признан банкротом.



Прокуратура, вступив в дело о банкротстве, указала, что руководство компании намеренно выводило средства, полученные от граждан, в теневой оборот. Эти действия, по оценке надзорного ведомства, напрямую привели к финансовому краху застройщика и нарушению прав дольщиков.



Решение о привлечении к субсидиарной ответственности было принято 16 декабря. Оно даёт возможность взыскать долги «Элитстроя» непосредственно с его бенефициаров.



Ранее Тамбовский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда в отношении Геннадия Берстенёва, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Ему было назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, однако от отбывания наказания он освобождён в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



