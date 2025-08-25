Геннадия Берстенёва признали виновным в злоупотреблении полномочиями Комментариев: 0



По версии следствия, возглавляя компанию-застройщика, Берстенёв нарушил закон «Об участии в долевом строительстве», что привело к невыполнению обязательств перед дольщиками. Речь идёт о доме на улице Коммунальной, 46, который планировалось сдать ещё весной 2017 года. Однако объект так и не достроили, а со счетов компании исчезли около 86 млн рублей.



Позже компенсации пострадавшим выплачивал Фонд развития территорий, но квартир дольщики так и не получили. Один из наиболее активных участников инициативной группы, Олег Исаев, в 2022 году умер в зале суда сразу после того, как добился возобновления дела, ранее закрытого по срокам давности.



Суд назначил Берстенёву наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически он освобождён от его отбывания: срок давности уголовного преследования истёк.



Процесс по делу Берстенёва длился с июня 2022 года и неоднократно приостанавливался по разным причинам.



