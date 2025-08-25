Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников

В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников

Вчера, 18:57
В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятниковВ 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова.

По её словам, до конца 2025 года должны завершить ремонт пяти домов-памятников: двух в Тамбове (Советская, 75; Коммунальная, 32) и трёх в Мичуринске (Красноармейская, 27; Советская, 280; Герасимова, 84А). Работы ещё на четырёх объектах перенесены на 2026 год.

Стоимость ремонта составит 55,9 млн руб. в 2025 году и 98,3 млн руб. в 2026-м. Все работы будут профинансированы за счёт софинансирования из регионального бюджета, так как средств, собранных жителями исторических домов, недостаточно для дорогостоящей реставрации.

«Объекты культурного наследия, как правило, — это небольшие дома, которые не способны накопить за время действия программы необходимую сумму на реставрационный ремонт. Поэтому здесь потребность в бюджетном софинансировании существует и остаётся», — отметила Анна Курманова.

В 2024 году в регионе уже отремонтировали восемь домов-памятников и разработали проектно-сметную документацию ещё по восьми. Общая стоимость работ составила 153,2 млн руб., из которых 74,8 млн руб. пришлось дополнительно привлекать из областного бюджета.

Всего в Тамбовской области зарегистрировано 95 многоквартирных домов-ОКН: 41 — в Тамбове, 28 — в Мичуринске, 22 — в Моршанске, три — в Кирсанове и один в Рассказове.

Напомним, ранее в августе стало известно, что ООО «ГК Реновация» (Санкт-Петербург) выкупило за 25,9 млн руб. здание регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальной в Тамбове. Инвестор планирует восстановить исторический объект.

Фото: Яндекс Карты
Геннадия Берстенёва признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Вчера, 19:01
0
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии

Тамбовские журналисты повлияли на признание International Baccalaureate нежелательным в России

Вчера, 18:47
0
25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей

25 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.

В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

25 августа 2025
0
Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены

«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей

25 августа 2025
0
ЗАО «ДСУ-2», один из крупных дорожных подрядчиков Тамбовской области, пытается через суд отменить результаты выездной проверки за 2022 год. Арбитражный суд региона приостановил действие решения УФНС по Тамбовской области от 24 апреля 2025 года о привлечении компании к ответственности до вступления

Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров

24 августа 2025
0
Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему

Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги

24 августа 2025
0
На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.

«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов

23 августа 2025
0
ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей. В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»

23 августа 2025
0
В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное

Мичуринские ветераны отправили гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ в зону СВО

22 августа 2025
0
В августе члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вместе с волонтёрами движения «Фронт 68» организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Дело экс-ректора МичГАУ о хищении более 12 млн рублей передано в суд

22 августа 2025
0
Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета. Экс-ректор вуза Вадим Бабушкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его бывшие коллеги — Галина

В Тамбове изменили схему работы общественного транспорта

22 августа 2025
0
Администрация Тамбова объявила о масштабной оптимизации маршрутной сети. Изменения коснулись западных районов города. Полностью отменены четыре маршрута: автобус № 35 «Сенько – ОАО „Пигмент“», автобус № 46 «Магистральная – Островитянова», автобус № 48 «Сенько – Магистральная», троллейбус № 20

В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка

21 августа 2025
0
В Тамбовской области компанию обязали выплатить более 1,3 млн рублей за незаконную добычу песка

Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей

21 августа 2025
0
Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.

В Тамбове полиция проверяет инцидент с разбитым стеклом автобуса у остановки «Дом художника»

21 августа 2025
0
В социальных сетях распространилась фотография автобуса с разбитым стеклом и сообщения о возможной стрельбе по транспортному средству в районе остановки «Дом художника» в Тамбове.

Жильцы аварийного дома-памятника в Тамбове пожаловались на невозможность расселения

20 августа 2025
0
В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах

В Тамбовской области Роспотребнадзор выявил нарушения качества питьевой воды и направил 24 иска в суд

20 августа 2025
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил нарушения санитарных норм в сфере водоснабжения и подал в суд 24 исковых заявления. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В Тамбовской области утвердили единые требования к школьной форме

20 августа 2025
0
С 14 августа в Тамбовской области вступили в силу типовые требования к школьной одежде. Соответствующий приказ Минобразования и науки региона закрепил единые базовые нормы, при этом каждая школа самостоятельно утверждает конкретный вид формы в рамках установленных стандартов.

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья

19 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.
