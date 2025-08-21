|
Мичуринские ветераны отправили гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ в зону СВО
Вчера, 13:46
В августе члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вместе с волонтёрами движения «Фронт 68» организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.
С.В. Денисов приобрёл автомобиль УАЗ, а его ремонтом и комплектацией занимались ООО «Электроторг» (генеральный директор С.Г. Пальчик) и ветераны организации.
Помимо автомобиля, бойцам были направлены бутилированная вода, дизельный генератор, пять противопожарных ранцев, десять противопожарных полотен, точечное оборудование, две стиральные машины и продукты питания. Общая сумма затрат на формирование и отправку груза превысила 210 тысяч рублей.
Наши солдаты выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе помощи. Ветеранская организация призывает жителей региона не оставаться в стороне и по мере возможности поддерживать военнослужащих.
