Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы

Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы

Сегодня, 08:20
Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходыПять кандидатов на должность главы Тамбовской области представили в избирком сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Совокупный заработок претендентов превысил 900 млн рублей, однако почти вся сумма пришлась на одного участника выборов.

Рекордсменом стала кандидат от партии «Новые люди» Елена Семилетова. Она задекларировала доход в 903 млн рублей, полученный от работы в ООО «Тамбовская Оконная Компания» и предпринимательской деятельности. В собственности у неё 27 транспортных средств, включая грузовые автомобили, тракторы и прицепы.

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков задекларировал около 2,8 млн рублей. Он работает заместителем председателя комитета Тамбовской областной Думы по связям с органами местного самоуправления и международному сотрудничеству. Его доход сформировался из зарплаты, военной пенсии, компенсаций, пособия на оздоровление и процентов по вкладам.

Доход кандидата от ЛДПР Олега Морозова составил 1,8 млн рублей. В собственности у него четыре земельных участка, два жилых дома, квартира, садовый дом, два гаража и два автомобиля.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Тамбовской облдумы и кандидат от СРЗП Павел Плотников заработал около 2,5 млн рублей. Из имущества он указал квартиру, а также доли в земельном участке, коммуникациях и инженерных сетях многоквартирного дома.

Врио губернатора и кандидат от «Единой России» Евгений Первышов задекларировал 6,3 млн рублей дохода. В собственности у него земельный участок в Краснодарском крае, при этом жилья и автомобилей ни у него, ни у троих его несовершеннолетних детей нет.
В Котовске подростки устроили погром в скейтпарке, личности установили по камерам

Сегодня, 08:52
В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.

Жители Тамбова пожаловались на химический запах, но проверки не выявили превышений

Сегодня, 08:40
Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.

Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы

Сегодня, 08:20
Пять кандидатов на должность главы Тамбовской области представили в избирком сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Совокупный заработок претендентов превысил 900 млн рублей, однако почти вся сумма пришлась на одного участника выборов.

В Тамбове открывается обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра

Вчера, 08:59
Обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра «Тамбов» готовится к открытию. Как сообщили 15 августа в региональном министерстве спорта, начало спортивного сезона спортсмены отметят первыми тренировками в новых залах.

В Тамбове дачников уже десять лет затапливают канализационные стоки

Вчера, 08:50
Жители СНТ «Медик» и «Энергетик-2» в Тамбове уже почти десять лет сталкиваются с одной и той же проблемой — их участки регулярно оказываются под канализационными стоками. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ), всё началось в 2016 году, когда после сильного дождя из люка рядом

Тамбовская область получила 940 млн рублей на экологические проекты

Вчера, 08:37
В рамках нацпроекта «Экология» Тамбовская область получила из федерального бюджета 940 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России

15 августа 2025
В Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на

Апелляция подтвердила взыскание с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу «Компьюлинк инфраструктура ТО»

15 августа 2025
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не

Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова за 20,9 млн рублей

15 августа 2025
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

14 августа 2025
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.

В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей

14 августа 2025
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

14 августа 2025
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

14 августа 2025
В социальных сетях появились сообщения о том, что учебный процесс в первом корпусе школы №35 начнётся лишь в декабре. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

13 августа 2025
В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

13 августа 2025
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

13 августа 2025
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.

В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна

12 августа 2025
Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.

Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года

12 августа 2025
Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода

Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской

12 августа 2025
В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная

В Тамбовской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

10 августа 2025
Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком уровне пожарной опасности IV класса, который ожидается в регионе 10 августа 2025 года.

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

10 августа 2025
Сотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На
