Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы



Рекордсменом стала кандидат от партии «Новые люди» Елена Семилетова. Она задекларировала доход в 903 млн рублей, полученный от работы в ООО «Тамбовская Оконная Компания» и предпринимательской деятельности. В собственности у неё 27 транспортных средств, включая грузовые автомобили, тракторы и прицепы.



Кандидат от КПРФ Андрей Жидков задекларировал около 2,8 млн рублей. Он работает заместителем председателя комитета Тамбовской областной Думы по связям с органами местного самоуправления и международному сотрудничеству. Его доход сформировался из зарплаты, военной пенсии, компенсаций, пособия на оздоровление и процентов по вкладам.



Доход кандидата от ЛДПР Олега Морозова составил 1,8 млн рублей. В собственности у него четыре земельных участка, два жилых дома, квартира, садовый дом, два гаража и два автомобиля.



Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Тамбовской облдумы и кандидат от СРЗП Павел Плотников заработал около 2,5 млн рублей. Из имущества он указал квартиру, а также доли в земельном участке, коммуникациях и инженерных сетях многоквартирного дома.



