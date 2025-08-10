|
|
В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна
Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.
Уборка проведена на 431 тыс. га, в основном — это озимая и яровая пшеница, рожь, ячмень и овёс. В текущем году предстоит обмолотить более 1 млн га. Лидерами по сбору стали хозяйства Токарёвского округа, получившие свыше 177 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность в регионе составила почти 50 ц/га — на треть выше прошлогоднего показателя.
По словам Елены Иванниковой, из-за дождей темпы жатвы отстают от уровня 2024 года, однако прогноз остаётся оптимистичным — около 4,5 млн тонн зерновых против 3,8 млн тонн годом ранее. Ожидается и рост урожая сахарной свёклы, картофеля и овощей. Уже начата уборка чипсового картофеля в Староюрьевском и Тамбовском округах, а также моркови в Мичуринском районе.
Фото: Павел Васильев
|
