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Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке
Сегодня, 10:07
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Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили официальные источники, уточнив, что в настоящее время с Егорова проводятся следственные действия.
Одновременно следственные органы проводят обыски по нескольким адресам, связанным с Егором, как в Москве, так и в Тамбове. Подробности уголовного дела и точная сумма предполагаемой взятки пока не раскрываются, однако характер статьи указывает на возможные коррупционные эпизоды, связанные с серьёзными суммами и должностными полномочиями.
Максим Егоров занимал пост губернатора Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.
Следствие продолжает работу над делом, и в ближайшее время могут быть озвучены дополнительные детали, включая возможные соучастники, суть взяточничества и последствия для бывшего чиновника.
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