В офисах «Русагро» в Тамбове и других регионах прошли обыски Комментариев: 0



Пресс-служба «Русагро» подтвердила факт проведения обысков, но не стала уточнять, где именно они прошли. При этом в официальном комментарии компания подчеркнула, что следственные действия не связаны с текущей хозяйственной деятельностью холдинга. «Компания соблюдает законодательство и оказывает содействие уполномоченным органам», — говорится в заявлении.



Параллельно ряд СМИ, включая «Интерфакс» и Mash, со ссылкой на источники сообщили о задержании основателя и ключевого акционера «Русагро» Вадима Мошковича. Представители холдинга эту информацию не подтверждают, заявляя, что руководство продолжает работу в обычном режиме.



«Русагро» — один из крупнейших агропромышленных игроков в стране, имеющий мощности по производству сахара, мяса, масел и другой продукции. Тамбовская область остаётся одним из главных регионов присутствия компании, несмотря на то, что в 2024 году головная структура холдинга была перерегистрирована в Белгород.



Региональное управление МВД по Тамбовской области пока от комментариев воздерживается. Между тем наблюдатели отмечают, что масштаб проведённых обысков указывает на серьёзность следствия и возможный широкий круг фигурантов. 26 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро» в Тамбове, Москве, Белгороде и Саратове. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Следственные мероприятия, по их данным, связаны с уголовным делом о хищении средств в особо крупном размере.Пресс-служба «Русагро» подтвердила факт проведения обысков, но не стала уточнять, где именно они прошли. При этом в официальном комментарии компания подчеркнула, что следственные действия не связаны с текущей хозяйственной деятельностью холдинга. «Компания соблюдает законодательство и оказывает содействие уполномоченным органам», — говорится в заявлении.Параллельно ряд СМИ, включая «Интерфакс» и Mash, со ссылкой на источники сообщили о задержании основателя и ключевого акционера «Русагро» Вадима Мошковича. Представители холдинга эту информацию не подтверждают, заявляя, что руководство продолжает работу в обычном режиме.«Русагро» — один из крупнейших агропромышленных игроков в стране, имеющий мощности по производству сахара, мяса, масел и другой продукции. Тамбовская область остаётся одним из главных регионов присутствия компании, несмотря на то, что в 2024 году головная структура холдинга была перерегистрирована в Белгород.Региональное управление МВД по Тамбовской области пока от комментариев воздерживается. Между тем наблюдатели отмечают, что масштаб проведённых обысков указывает на серьёзность следствия и возможный широкий круг фигурантов.



