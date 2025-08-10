Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской Комментариев: 0



Из плановых 418 тысяч квадратных метров жилья в регионе с января по апрель введено лишь 163,6 тысячи. При этом в последние годы выполнение федеральных планов по вводу жилья часто обеспечивалось за счет индивидуального жилищного строительства, включая легализацию уже существующих домов и хозпостроек.



Для сравнения, в соседней Белгородской области тенденции к снижению выдачи разрешений нет: за прошлый год их было 90, а за первые пять месяцев текущего — 41, что составляет 45,6% от уровня 2024 года. В Воронежской области темп также удержан — 25 разрешений против 39 за весь прошлый год. Липецкая область и вовсе показала рост на 54% в первом полугодии.



Эксперты предупреждают: с учётом того, что возведение многоэтажки занимает в среднем 18–20 месяцев, сокращение количества разрешений уже сейчас может обернуться провалом по вводу жилья в 2026–2027 годах и усилением дефицита, в том числе для получателей государственных жилищных сертификатов. В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная отрасль также переживает спад — там за полгода 2025 года выдано девять разрешений.Из плановых 418 тысяч квадратных метров жилья в регионе с января по апрель введено лишь 163,6 тысячи. При этом в последние годы выполнение федеральных планов по вводу жилья часто обеспечивалось за счет индивидуального жилищного строительства, включая легализацию уже существующих домов и хозпостроек.Для сравнения, в соседней Белгородской области тенденции к снижению выдачи разрешений нет: за прошлый год их было 90, а за первые пять месяцев текущего — 41, что составляет 45,6% от уровня 2024 года. В Воронежской области темп также удержан — 25 разрешений против 39 за весь прошлый год. Липецкая область и вовсе показала рост на 54% в первом полугодии.Эксперты предупреждают: с учётом того, что возведение многоэтажки занимает в среднем 18–20 месяцев, сокращение количества разрешений уже сейчас может обернуться провалом по вводу жилья в 2026–2027 годах и усилением дефицита, в том числе для получателей государственных жилищных сертификатов.



