Тамбовская область вошла в аутсайдеры ипотечного рейтинга Комментариев: 0



В целом по стране за первые пять месяцев 2025 года было выдано лишь 272 тысячи ипотечных кредитов — это на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объём рынка также сократился: с 2,06 триллиона до 1,19 триллиона рублей. По оценкам экспертов, такие показатели фактически возвращают ипотечную отрасль на уровень нескольких лет назад.



Рейтинг составлялся на основе соотношения количества выданных ипотечных займов к численности экономически активного населения за период с июня 2024 по июнь 2025 года. Дополнительно учитывались такие параметры, как средний размер кредита, динамика изменений и уровень просрочек.



В Тамбовской области на каждые 1000 человек трудоспособного населения пришлось всего 9 ипотечных кредитов. При этом количество выданных займов за пять месяцев 2025 года сократилось на 51,1%, а средний размер одного займа составил 3,6 миллиона рублей. Это значительно ниже общероссийских темпов, что отражает слабый спрос и ограниченные возможности граждан в регионе.



Для сравнения, лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Бурятия и Тюменская область, где активность на ипотечном рынке остаётся заметно выше. В числе регионов с наихудшими показателями также оказались Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика.



Эксперты полагают, что дальнейшее восстановление ипотечного кредитования в регионах будет возможно лишь при условии смягчения условий кредитования, стабилизации стоимости жилья и улучшения уровня доходов населения. Тамбовская область заняла 78-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования. Исследование, подготовленное «РИА Новости», показало, что в 2024–2025 годах ипотечный рынок в России переживает серьёзный спад. Среди ключевых причин — жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка, сокращение объёмов льготного кредитования и рост цен на жильё.В целом по стране за первые пять месяцев 2025 года было выдано лишь 272 тысячи ипотечных кредитов — это на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объём рынка также сократился: с 2,06 триллиона до 1,19 триллиона рублей. По оценкам экспертов, такие показатели фактически возвращают ипотечную отрасль на уровень нескольких лет назад.Рейтинг составлялся на основе соотношения количества выданных ипотечных займов к численности экономически активного населения за период с июня 2024 по июнь 2025 года. Дополнительно учитывались такие параметры, как средний размер кредита, динамика изменений и уровень просрочек.В Тамбовской области на каждые 1000 человек трудоспособного населения пришлось всего 9 ипотечных кредитов. При этом количество выданных займов за пять месяцев 2025 года сократилось на 51,1%, а средний размер одного займа составил 3,6 миллиона рублей. Это значительно ниже общероссийских темпов, что отражает слабый спрос и ограниченные возможности граждан в регионе.Для сравнения, лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Бурятия и Тюменская область, где активность на ипотечном рынке остаётся заметно выше. В числе регионов с наихудшими показателями также оказались Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика.Эксперты полагают, что дальнейшее восстановление ипотечного кредитования в регионах будет возможно лишь при условии смягчения условий кредитования, стабилизации стоимости жилья и улучшения уровня доходов населения.



