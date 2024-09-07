Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию Комментариев: 0



Особенно активный рост наблюдался в июне, что связано с завершением программы льготной ипотеки с господдержкой и изменениями в семейной ипотеке. Всего за первые шесть месяцев тамбовчане оформили 3424 ипотечных кредита на сумму ₽10,6 млрд, что на 12,4% меньше по количеству и на 8,9% меньше по объёму, чем в прошлом году.



Средний размер ипотечного кредита в июне достиг ₽3,3 млн, а срок кредитования вырос до 25,1 года. Общая сумма задолженности по ипотеке составила ₽75 млрд, увеличившись на 19,6% за год, при этом 99,5% кредитов погашаются своевременно.



Наибольшим спросом среди льготных программ пользовалась семейная ипотека, которая составила 59,1% от общего объёма льготных кредитов. Ипотека на новостройки заняла 35,7%, а программа «Ипотека для IT» — 5,1%. Также возрос интерес к кредитам на индивидуальное строительство, на которые было выдано 796 кредитов на сумму ₽1,8 млрд. Тамбовское отделение Банка России опубликовало данные по ипотечному кредитованию за первое полугодие 2024 года. Объём ипотеки на новостройки увеличился почти на треть, составив ₽16 млрд. За это время жители региона оформили 1204 ипотечных кредита на сумму ₽5,2 млрд, что на 39,5% больше по количеству и на 35,7% больше по объёму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Особенно активный рост наблюдался в июне, что связано с завершением программы льготной ипотеки с господдержкой и изменениями в семейной ипотеке. Всего за первые шесть месяцев тамбовчане оформили 3424 ипотечных кредита на сумму ₽10,6 млрд, что на 12,4% меньше по количеству и на 8,9% меньше по объёму, чем в прошлом году.Средний размер ипотечного кредита в июне достиг ₽3,3 млн, а срок кредитования вырос до 25,1 года. Общая сумма задолженности по ипотеке составила ₽75 млрд, увеличившись на 19,6% за год, при этом 99,5% кредитов погашаются своевременно.Наибольшим спросом среди льготных программ пользовалась семейная ипотека, которая составила 59,1% от общего объёма льготных кредитов. Ипотека на новостройки заняла 35,7%, а программа «Ипотека для IT» — 5,1%. Также возрос интерес к кредитам на индивидуальное строительство, на которые было выдано 796 кредитов на сумму ₽1,8 млрд.



