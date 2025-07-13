В Тамбовской области запретили публиковать данные о действиях БПЛА и работе ПВО Комментариев: 0



Согласно документу, под запрет попадает распространение любой информации, фото- и видеоматериалов, связанных как с самим применением дронов, так и с его последствиями. Запрещено публиковать сведения, позволяющие определить тип БПЛА, маршрут его полёта, место запуска или падения, а также объекты, подвергшиеся атаке и характер их повреждений. Это касается как материалов в СМИ, так и публикаций в интернете, включая социальные сети.



Дополнительно ограничения коснулись распространения данных о местоположении военных и правоохранительных объектов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Под запретом и любая информация, прямо или косвенно указывающая на их размещение или последствия применения.



Как отметили в администрации, причиной ужесточения стало увеличение количества публикаций, содержащих недостоверные сведения, которые, по мнению властей, сеют тревожность и панику среди жителей региона. При этом подчеркивается, что на официальные сводки, публикуемые органами власти и силовыми структурами, запрет не распространяется.



За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 20 тысяч, юридическим — от 20 до 100 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно ограничиться предупреждением.

На территории Тамбовской области с 14 июля официально запрещена публикация информации, касающейся применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов.Согласно документу, под запрет попадает распространение любой информации, фото- и видеоматериалов, связанных как с самим применением дронов, так и с его последствиями. Запрещено публиковать сведения, позволяющие определить тип БПЛА, маршрут его полёта, место запуска или падения, а также объекты, подвергшиеся атаке и характер их повреждений. Это касается как материалов в СМИ, так и публикаций в интернете, включая социальные сети.Дополнительно ограничения коснулись распространения данных о местоположении военных и правоохранительных объектов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Под запретом и любая информация, прямо или косвенно указывающая на их размещение или последствия применения.Как отметили в администрации, причиной ужесточения стало увеличение количества публикаций, содержащих недостоверные сведения, которые, по мнению властей, сеют тревожность и панику среди жителей региона. При этом подчеркивается, что на официальные сводки, публикуемые органами власти и силовыми структурами, запрет не распространяется.За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 20 тысяч, юридическим — от 20 до 100 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно ограничиться предупреждением.



