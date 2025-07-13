В Мичуринске продолжается акция поддержки семей погибших воинов Комментариев: 0



Одним из важных направлений этой работы является акция «Поздравляю!», в рамках которой мамам и вдовам погибших воинов вручаются подарки и цветы по случаю юбилейных дней рождения. В этом году тёплые поздравления уже получили Маркитанова Мария Николаевна — мама Сергея Маркитанова, погибшего в Афганистане в 1985 году (г. Мичуринск), Синепупова Александра Дмитриевна — мама Николая Синепупова, погибшего в 1981 году (с. Ранино), и Ломакина Ольга Александровна — мама Дмитрия Ломакина, павшего в Сирии в 2017 году (г. Мичуринск).



Организаторы подчеркивают, что такие акции — не просто знак уважения, но и способ привлечь внимание властей, предпринимателей и общественности к жизненным трудностям матерей и вдов погибших защитников Отечества. Мичуринское отделение намерено продолжать инициативу и расширять круг помощи.



Председатель отделения Игорь Волков отметил, что поддержка семей павших бойцов — одна из важнейших задач любой ветеранской организации, однако справиться с ней можно только сообща. Он подчеркнул, что семьи теряют не только близких, но и опору, сталкиваясь с множеством проблем, которые требуют внимания со стороны всех уровней власти и общественных структур.



Организация выражает благодарность Правительству Тамбовской области за оказанную поддержку и предоставление субсидии на реализацию социальных инициатив. Мичуринское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже более двадцати лет оказывает внимание и поддержку семьям погибших бойцов. С самого начала своей деятельности организация взяла на себя ответственность за судьбу матерей, вдов и детей военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении долга. Эта благородная традиция продолжается и сегодня, охватывая также семьи участников боевых действий в Чечне, Сирии и специальной военной операции.Одним из важных направлений этой работы является акция «Поздравляю!», в рамках которой мамам и вдовам погибших воинов вручаются подарки и цветы по случаю юбилейных дней рождения. В этом году тёплые поздравления уже получили Маркитанова Мария Николаевна — мама Сергея Маркитанова, погибшего в Афганистане в 1985 году (г. Мичуринск), Синепупова Александра Дмитриевна — мама Николая Синепупова, погибшего в 1981 году (с. Ранино), и Ломакина Ольга Александровна — мама Дмитрия Ломакина, павшего в Сирии в 2017 году (г. Мичуринск).Организаторы подчеркивают, что такие акции — не просто знак уважения, но и способ привлечь внимание властей, предпринимателей и общественности к жизненным трудностям матерей и вдов погибших защитников Отечества. Мичуринское отделение намерено продолжать инициативу и расширять круг помощи.Председатель отделения Игорь Волков отметил, что поддержка семей павших бойцов — одна из важнейших задач любой ветеранской организации, однако справиться с ней можно только сообща. Он подчеркнул, что семьи теряют не только близких, но и опору, сталкиваясь с множеством проблем, которые требуют внимания со стороны всех уровней власти и общественных структур.Организация выражает благодарность Правительству Тамбовской области за оказанную поддержку и предоставление субсидии на реализацию социальных инициатив.



