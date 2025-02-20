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В Мичуринске представили новое издание «Книги Памяти» о погибших воинах
Вчера, 13:52
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В Мичуринске состоялась презентация нового издания «Книги Памяти», выпущенной местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана». Это военно-патриотическое издание уже десять лет рассказывает о земляках, погибших в Афганистане, Чечне и Сирии. За последние три года вышло четыре дополнительных тома, посвящённых воинам, павшим в ходе специальной военной операции. В книгах собраны биографии, очерки, письма, фотографии и воспоминания близких.
Презентация прошла в администрации Мичуринска в преддверии 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали родные погибших бойцов, представители городской администрации и общественных организаций. Перед собравшимися выступили заместитель главы Мичуринска Михаил Балашов, заместитель главы Мичуринского МО Татьяна Чепрасова и председатель местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков. Они выразили благодарность семьям бойцов за достойное воспитание сыновей и подчеркнули важность сохранения памяти о героях.
Книгу получили семьи Александра Тимошкина, Романа Попова, Александра Тихомирова, Евгения Хохлова, Андрея Козлова, Алексея Персианова, Кирилла Объедкова, Андрея Борисова, Никиты Шашкова, Дмитрия Мелехина и Константина Часовских.
Заместители главы администрации Михаил Балашов и Татьяна Чепрасова поблагодарили Игоря Волкова за проделанную работу и отметили, что это издание играет важную роль не только для семей погибших, но и для молодёжи, помогая им познакомиться с подвигами земляков.
«Книга Памяти» — это напоминание, что все погибшие воины были настоящими героями, отдавшими свои жизни ради нашей страны и будущих поколений. Мы продолжим работу по увековечиванию их памяти», — заявил Игорь Волков.
Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает активную деятельность, направленную на военно-патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о подвигах российских солдат.
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