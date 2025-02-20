В Тамбовской области вырос объем банковских вкладов населения 0 К концу 2024 года в Тамбовской области заметно увеличился приток денежных средств населения в банки. По данным аналитического доклада Банка России, основным фактором роста стало повышение процентных ставок по рублевым вкладам, что сделало их более привлекательными.

В Тамбове продолжится продажа памятников архитектуры по программе «за рубль» 0 В Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей группы по сбережению историко-культурного наследия под председательством Аркадия Фарбы. В обсуждении приняли участие региональный департамент по охране объектов культурного наследия и главный архитектор Тамбова Яна Ломко. Главной

Суд конфисковал имущество экс-владельца Моршанской табачной фабрики 0 Прокуратура Тамбовской области добилась конфискации недвижимости, приобретённой бывшим владельцем Моршанской табачной фабрики. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, активы стоимостью более 20 млн рублей были куплены на средства, полученные незаконным путём, и оформлены на

В Мичуринске представили новое издание «Книги Памяти» о погибших воинах 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» на протяжении более 20 лет занимается выпуском военно-патриотических изданий, одним из которых является «Книга Памяти». Это красочное и содержательное издание, рассказывающее о земляках, погибших в Афганистане, Чечне и Сирии.

В Тамбовской области планируют усилить закон о тишине 0 В Тамбовской областной Думе обсудили поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время». Изменения предполагают ужесточение ограничений для многоквартирных домов и запрет на шумные работы в обеденное время.

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов 0 15 февраля в России отмечается не только день вывода советских войск из Афганистана, но и День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной. В этом году в Мичуринске прошли памятные мероприятия, организованные местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана» под

В Тамбове разгорается скандал вокруг буллинга в гимназии №12 0 В Тамбове набирает обороты скандал, связанный с возможным буллингом в гимназии №12. В соцсети «ВКонтакте» появилась публикация Виолетты Казаковой, матери одного из первоклассников, которая рассказала о вопиющем отношении к ребёнку в классе её сына. По словам женщины, учитель, а затем и

В Тамбовской области увеличился прожиточный минимум на 2025 год 0 С 1 января 2025 года в России на 15% вырос размер прожиточного минимума. Теперь на федеральном уровне он составляет 17 733 рубля в месяц на душу населения.

В Тамбове обсудили реконструкцию коллекторов: депутаты выразили недовольство сроками работ 0 В Тамбовской областной Думе состоялось заседание Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства под председательством Константина Черкасова. В центре внимания парламентариев оказался вопрос о реконструкции магистральных и канализационных коллекторов в

В Тамбове вынесен приговор 19-летнему молодому человеку за поножовщину у ночного клуба 0 Суд в Тамбове признал 19-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда с применением оружия. Инцидент произошёл ночью 8 сентября прошлого года у ночного клуба «Бостон».

В Тамбовской области благоустроят 44 общественные территории и 52 двора в 2025 году 0 В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тамбовской области планируется благоустроить 44 общественные территории и 52 двора. Общая стоимость работ составит 271 млн рублей.

Фактический руководитель компании «Махаон» осуждён за мошенничество с дольщиками в Тамбове 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере фактического руководителя строительной компании ООО «Махаон» Хасана Джавадова. По решению суда он приговорён к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ХК «Тамбов» крупно проиграл «Молоту», главный тренер отправлен в отставку 0 Хоккейный клуб «Тамбов» продолжает серию домашних матчей в рамках ВХЛ. В очередной игре команда принимала пермский «Молот», которому ранее уже удалось навязать борьбу в чемпионате. Однако на этот раз встреча закончилась разгромным поражением тамбовчан.

В Тамбове на улице Астраханской столкнулись три автомобиля, пострадали пассажиры автобуса 0 На улице Астраханской в Тамбове произошла авария с участием трёх транспортных средств. 38-летний водитель KIA RIO не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед светофором MITSUBISHI LANCER, за рулём которого находилась 39-летняя женщина. После удара KIA RIO продолжил движение и

В Тамбовской области начали обследование реки Цны после жалоб на обмеление 0 Специалисты Тамбовского водного хозяйства провели обследование реки Цны в районе деревни Перикса городского округа Тамбова. Поводом для проверки стали обращения владельцев садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Астра» к врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрию

Глава Тамбовской области жёстко раскритиковал работу областного Минздрава 0 На очередном совещании в правительстве Тамбовской области временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов выразил серьёзное недовольство работой регионального министерства здравоохранения. Под критику попали сразу несколько ключевых проблем, напрямую затрагивающих жителей региона.

ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более тысячи обращений от жителей 0 Сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области за неделю приняли и передали на исполнение 1042 обращения граждан. Больше всего сообщений поступило от жителей Тамбова, Рассказова и Мичуринска.

Подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства в Тамбовской области, оставили в реестре недобросовестных поставщиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал законным решение регионального управления ФАС о включении компании ООО «СУ 1» в реестр недобросовестных поставщиков. Липецкий подрядчик пытался оспорить это решение, подав иск в октябре прошлого года, но суд отказал в удовлетворении требований.

В Тамбовской области 9% взрослого населения придерживаются здорового образа жизни 0 В 2024 году около 75 тысяч жителей Тамбовской области, или 9% взрослого населения, следовали принципам здорового образа жизни. Этот показатель немного выше среднего по Центральному федеральному округу, где доля приверженцев ЗОЖ составила 8,2%. Такие данные были опубликованы аналитической службой

В Тамбове выпал снег: городские службы переведены на круглосуточный режим работы 0 Очередной снегопад накрыл Тамбов, вызвав сложные условия на дорогах. Глава городской администрации Максим Косенков сообщил в своём телеграм-канале, что коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. В уборке города задействовано более 80 единиц спецтехники, а бригады дорожного