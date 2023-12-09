Презентация 5-го дополнительного издания «Книги Памяти» Комментариев: 0



На мероприятии присутствовали глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов, председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» и ветераны боевых действий. «Книга памяти» - уникальное издание, в нем собраны материалы о жизни наших погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине воинов – земляков, их биографии, очерки и стихи их родных, фотографии и письма. На страницах книги они словно оживают и служат достойным примером для молодого поколения. «Книгу Памяти» получили члены семей Корякина Д.Н. (Антонина Ивановна – мать, Николай Анатольевич – отец), Фоломкина М.В. (Ирина Сергеевна – мать, Надежда Олеговна – сестра) и Логунова С.В. (Ирина Ивановна – мать, Ольга Владимировна - сестра).



Гвардии старший лейтенант Корякин Дмитрий Николаевич родился в 1996 г. Еще в 8 классе он решил стать военным и упорно шел к своей цели. Он поступил в Можайскую военно – космическую академию и закончил ее с красным дипломом. По распределению попал в Тулу в воздушно – десантные войска, а позже был переведен на службу в Рязанскую дивизию ВДВ. В январе 2022 г. Дмитрий Николаевич отправился на учения в Беларусь. С первых дней он принимал участие в СВО, был на всех направлениях Украины, от Львова до Припяти, профессионально чертил карты местности, воевал на передовой и переходил линию фронта. 28 июня 2022 г. по месту, где располагалась разведгруппа Дмитрия Корякина, попало 8 ракет. Он получил осколочные ранения и умер на следующий день.



Старший матрос Фоломкин Михаил Владимирович родился в 2000 г. Он закончил сельско – хозяйственный колледж г. Мичуринска. В 2018 г. был призван на службу в армию, служил в г. Ломоносов Ленинградской области, в г. Балтийск Калининградской области. В 2021 г. его направили в Нагорный Карабах. По окончанию этой военной операции Михаил Владимирович был награжден медалью «Участник миротворческой операции». С первых дней он принимал участие в СВО. После окончания первой командировки он ушел служить в частную военную компанию и вступил в разведывательно – штурмовую бригаду «Волк». После тренировки бойцов перебросили под Авдеевку. Михаил Владимирович погиб 20 февраля 2023 г. от осколка во время минометного обстрела, прикрывая своим телом товарищей.



Рядовой Логунов Сергей Владимирович родился в1993 г. После окончания 9 класса он поступил в ПТУ-37 г. Мичуринска, но недоучившись ушел в армию. Служил в Краснодаре и Моздоке. После армии он жил обычной мирной жизнью, женился, родились двое детей. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, Сергея Владимировича призвали. 16 января 2023 г. Сергей Владимирович погиб при ракетном обстреле.



Наша ветеранская организация выражает огромную благодарность родителям погибших воинов за воспитание достойных сыновей – защитников Отечества. Мы считаем, что ни одно имя не должно быть забыто и сделаем все возможное, что бы память о наших героях жила!



«Союз ветеранов Афганистана»



В администрации Мичуринского округа состоялось торжественное мероприятие, на котором членам семей погибших в СВО воинов вручили 5-е дополнительное издание «Книги Памяти».На мероприятии присутствовали глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов, председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» и ветераны боевых действий. «Книга памяти» - уникальное издание, в нем собраны материалы о жизни наших погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине воинов – земляков, их биографии, очерки и стихи их родных, фотографии и письма. На страницах книги они словно оживают и служат достойным примером для молодого поколения. «Книгу Памяти» получили члены семей Корякина Д.Н. (Антонина Ивановна – мать, Николай Анатольевич – отец), Фоломкина М.В. (Ирина Сергеевна – мать, Надежда Олеговна – сестра) и Логунова С.В. (Ирина Ивановна – мать, Ольга Владимировна - сестра).Гвардии старший лейтенант Корякин Дмитрий Николаевич родился в 1996 г. Еще в 8 классе он решил стать военным и упорно шел к своей цели. Он поступил в Можайскую военно – космическую академию и закончил ее с красным дипломом. По распределению попал в Тулу в воздушно – десантные войска, а позже был переведен на службу в Рязанскую дивизию ВДВ. В январе 2022 г. Дмитрий Николаевич отправился на учения в Беларусь. С первых дней он принимал участие в СВО, был на всех направлениях Украины, от Львова до Припяти, профессионально чертил карты местности, воевал на передовой и переходил линию фронта. 28 июня 2022 г. по месту, где располагалась разведгруппа Дмитрия Корякина, попало 8 ракет. Он получил осколочные ранения и умер на следующий день.Старший матрос Фоломкин Михаил Владимирович родился в 2000 г. Он закончил сельско – хозяйственный колледж г. Мичуринска. В 2018 г. был призван на службу в армию, служил в г. Ломоносов Ленинградской области, в г. Балтийск Калининградской области. В 2021 г. его направили в Нагорный Карабах. По окончанию этой военной операции Михаил Владимирович был награжден медалью «Участник миротворческой операции». С первых дней он принимал участие в СВО. После окончания первой командировки он ушел служить в частную военную компанию и вступил в разведывательно – штурмовую бригаду «Волк». После тренировки бойцов перебросили под Авдеевку. Михаил Владимирович погиб 20 февраля 2023 г. от осколка во время минометного обстрела, прикрывая своим телом товарищей.Рядовой Логунов Сергей Владимирович родился в1993 г. После окончания 9 класса он поступил в ПТУ-37 г. Мичуринска, но недоучившись ушел в армию. Служил в Краснодаре и Моздоке. После армии он жил обычной мирной жизнью, женился, родились двое детей. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, Сергея Владимировича призвали. 16 января 2023 г. Сергей Владимирович погиб при ракетном обстреле.Наша ветеранская организация выражает огромную благодарность родителям погибших воинов за воспитание достойных сыновей – защитников Отечества. Мы считаем, что ни одно имя не должно быть забыто и сделаем все возможное, что бы память о наших героях жила!«Союз ветеранов Афганистана»



