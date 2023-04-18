|
В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.
Сегодня, 19:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.
19 апреля 2023 г. у здания Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской средней общеобразовательной школы в с. Большая Сосновка Мичуринского района состоялось открытие мемориальной доски рядового Ковтуна Александра Владимировича.
Александр Владимирович родился 13 декабря 1988 г. в г. Тамбов. Семья Александра Владимировича вскоре переехала в с. Большая Сосновка Мичуринского района, где он закончил Большесосновскую основную школу. После окончания школы будущий герой поступил в Тамбовское профессиональное училище № 12, где получил профессию сварщика.
В августе 2022 года Александр Владимирович стал участником специальной военной операции на Украине. Погиб Ковтун А.В. от вражеского снаряда 20 сентября 2022 г. Посмертно награжден орденом Мужества.
У школы собрались родственники погибшего, учителя, школьники, представители ветеранских организаций, друзья и сослуживцы воина.
Право открыть памятную доску предоставили родителям воина Ольге Владимировне и Владимиру Фёдоровичу. В память о нём объявили минуту молчания.
В памятном мероприятии приняли участие председатель Мичуринского районного Совета народных депутатов А.К. Сухов, и.о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам Т.С. Чепрасова, представители духовенства.
Открытие мемориальных досок - инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации, ветераны боевых действий: Волков И.И., Харитонов А.А., Шаров И.А., Воротников В.М., Хайрадзе Т.Б. и Воробьев С.А.
Мы и последующие поколения должны помнить великий подвиг воина во имя мира на Земле.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.