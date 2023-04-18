Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева

Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны

Министр экологии может уйти в отставку из-за скандала с «народной плотиной»

В Тамбовской области объявлен конкурс лучших практик наставничества

В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти»

Маршрут «От Зои Космодемьянской до Родины-матери» начинается в Тамбове

Глава города Рассказово досрочно ушел в отставку

Эксперты отмечают, что проблема с подтоплением Тамбова может приобрести разрушительные масштабы

Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу»

Вместо больницы в Тулиновке открыли Центр врача общей практики

» » В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Сегодня, 19:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.

19 апреля 2023 г. у здания Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской средней общеобразовательной школы в с. Большая Сосновка Мичуринского района состоялось открытие мемориальной доски рядового Ковтуна Александра Владимировича.

Александр Владимирович родился 13 декабря 1988 г. в г. Тамбов. Семья Александра Владимировича вскоре переехала в с. Большая Сосновка Мичуринского района, где он закончил Большесосновскую основную школу. После окончания школы будущий герой поступил в Тамбовское профессиональное училище № 12, где получил профессию сварщика.

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.В августе 2022 года Александр Владимирович стал участником специальной военной операции на Украине. Погиб Ковтун А.В. от вражеского снаряда 20 сентября 2022 г. Посмертно награжден орденом Мужества.

У школы собрались родственники погибшего, учителя, школьники, представители ветеранских организаций, друзья и сослуживцы воина.

Право открыть памятную доску предоставили родителям воина Ольге Владимировне и Владимиру Фёдоровичу. В память о нём объявили минуту молчания.

В памятном мероприятии приняли участие председатель Мичуринского районного Совета народных депутатов А.К. Сухов, и.о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам Т.С. Чепрасова, представители духовенства.

Открытие мемориальных досок - инициатива ММО ТО ООО «РСВА». На торжественном мероприятии присутствовали члены организации, ветераны боевых действий: Волков И.И., Харитонов А.А., Шаров И.А., Воротников В.М., Хайрадзе Т.Б. и Воробьев С.А.

Мы и последующие поколения должны помнить великий подвиг воина во имя мира на Земле.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринск и Мичуринском районе открыли три мемориальные доски погибшим пр ...

В Мичуринском районе состоялось открытие школьного музея воинской славы

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во в ...

В Котовске открыли мемориальную доску герою Афганской войны Анатолию Короле ...

В Мичуринске открыли мемориальную доску подполковнику Сергею Сенину

В Мичуринске установили мемориальную доску воину-афганцу



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Сегодня, 19:38
0
В г. Мичуринск и Мичуринском районе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших в ходе выполнения специальной операции на Украине.

В Тамбовской области выбрали будущих учеников «Школы фермера» от Россельхозбанка

Сегодня, 16:16
0
19 апреля 2023 года в министерстве сельского хозяйства Тамбовской области состоялось заседание по отбору кандидатов для участия в образовательном проекте «Школа фермера». По итогам рассмотрения заявок были выбраны 38 человек для обучения по программе «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Надзорные органы продолжают проверять ОАО «Токаревская птицефабрика»

Сегодня, 16:09
0
Межрегиональная общественная экологическая организация им. И.В. Мичурина после нескольких месяцев настойчивой работы по проблемам по проблемам загрязнения окружающей среды и безопасности пищевой продукции вследствие деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» добилась некоторых результатов в

Жителя Петровского района наградили медалью Суворова за спасение генерала

Сегодня, 14:41
0
Максим В., житель Петровского района, который принимал участие в боевых действиях в зоне СВО, был награжден высокой государственной наградой - медалью Суворова. В июле прошлого года он совершил подвиг, рискнув своей жизнью, и спас из-под обстрела ВСУ генерала российской армии. Об этом сообщили на

Миру Добрынину похоронят в Тамбове

Сегодня, 14:37
0
Завтра, 21 апреля, состоятся похороны известной общественной деятельницы Тамбова, Миры Добрыниной.

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в общежитии в Моршанске

Сегодня, 11:34
0
Подозреваемый в убийстве двух мужчин в Моршанске был задержан. Преступление произошло 14 апреля текущего года в общежитии на улице Коммунальной. В одной из комнат было найдено тело 35-летнего работника почты с более чем 40 ножевыми ранениями, а в соседней комнате обнаружено тело 65-летнего

Депутаты призывают к поэтапному решению проблемы подтопления Тамбова

Сегодня, 11:30
0
В городе Тамбове существует сложная проблема подтопления грунтовыми водами, которая была многократно поднята депутатами в интересах жителей, как весной текущего года, так и в прошлом. Эта проблема не нова, но она особенно остро проявляется в последний год.

В Тамбовской области началась аттестация врачей

Сегодня, 10:40
0
В Тамбовской области стартовала процедура аттестации врачей в Министерстве здравоохранения. Экспертные группы, состоящие из ведущих внештатных специалистов в различных медицинских областях, будут активно трудиться в течение недели. Более 250 врачей должны пройти аттестацию, чтобы подтвердить или

В Тамбове установят самонивелирующиеся люки

Вчера, 18:31
0
В текущем году в рамках ремонта дорог в городе Тамбове на участках улиц Свободной, Агапкина и Чичканова будет впервые установлена современная технология самонивелирующихся люков.

Ярмарка местных производителей «Выбирай своё» пройдет в Тамбове

Вчера, 18:16
0
22 апреля в городе Тамбов состоится ярмарка "Выбирай своё", организованная местными производителями. Мероприятие пройдет возле ледового дворца спорта "Кристалл" и будет способствовать импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса.

Тамбовскую область посетили представители ООН

Вчера, 09:26
0
В Тамбовской области на 90% решены вопросы социальной поддержки вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, как сообщили в аппарате российского федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. На днях Тамбовскую область посетили представители ООН.

На объектах культурного наследия прошли субботники

Вчера, 09:11
0
В Международный день памятников и исторических мест в Тамбовской области состоялись субботники на объектах культурного наследия под девизом "Сохраним нашу историческую родину". Более 100 волонтеров приняли участие в работах по благоустройству Музея-заповедника Рахманинова "Ивановка", где они убрали

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

Вчера, 09:07
0
По делу бывшего проректора ФГБОУ ВО "Мичуринский ГАУ" Галины Коротковой, прокуратурой Тамбовской области поддержано государственное обвинение, и она была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Тамбове введен локальный режим ЧС

Вчера, 08:18
0
В связи с низким уровнем воды в Цне, в городе Тамбове был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Данный режим распространяется на канал реки и тамбовского водохранилища, ограничиваясь улицами Набережная, Андреевская, Степана Разина и Рассказовским шоссе. Решение об этом было принято 18 апреля на

Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку

18 апреля 2023
0
Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 8 февраля 2023 года полномочия председателя Тамбовского областного суда, Евгения Александровича Соседова, были прекращены в связи с истечением срока его полномочий и уходом в почетную отставку с 18 апреля 2023 года.

В Тамбове начали отключать теплоснабжение домов

18 апреля 2023
0
Социальные объекты, такие как школы, детские сады, поликлиники и больницы, будут продолжать отапливаться, пока не поступит заявка о завершении отопительного сезона.

В Уваровском районе водитель «Приоры» насмерть сбил человека

18 апреля 2023
0
По информации регионального Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации, вчера, 18 апреля, на участке трассы "Каспий - Малая Алабушка", расположенном на территории Уваровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Тамбовчанка покусала сотрудника полиции

18 апреля 2023
0
40-летняя женщина из Тамбова была признана виновной в совершении преступлений, связанных с насилием в отношении представителя власти и побоями, согласно статьям 318 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд вынес приговор, включающий 120 часов обязательных работ и штраф в размере 20 тысяч

Нуждающиеся семьи могут получить продукты на 700 рублей

17 апреля 2023
0
Максимальная стоимость продуктового набора, который в качестве дополнительной помощи смогут получить нуждающиеся семьи Тамбова, составит в 2023 году 700 рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Максим Косенков.

На окраине Тамбова загорелись деревья

17 апреля 2023
0
На площади около 1,5 гектаров возник пожар на территории парка "Эльдорадо" в городе Тамбове, который затронул деревья. На месте работают специальные подразделения, но по сообщению в местных СМИ, тушение осложняется из-за трудностей проезда техники к месту пожара. Пока что нет информации о

В Тамбовской области меры поддержки распространили на семьи всех участников СВО

17 апреля 2023
0
Правительство Тамбовской области приняло решение о расширении мер социальной поддержки на семьи всех участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев, контрактников, получивших увечье или погибших в ходе боев. Ранее такие льготы были доступны только семьям мобилизованных.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги