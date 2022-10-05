В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО Комментариев: 0 В г. Мичуринске 5 октября 2022 г. состоялось открытие мемориальной доски Харитонову Анатолию, погибшему во время проведения специальной военной операции на Украине.



Особенно остро чувствуют происходящие события те, кого опалила огнем проводимая спецоперация на Украине. Там каждый человек на виду, хватает двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть кто. Побывав на этой войне, люди становились готовыми к самопожертвованию ради счастья других или уходят в Вечность. Нашел смерть в числе других наш земляк Харитонов Анатолий Анатольевич, погибший во время проведения специальной военной операции на Украине 17 мая 2022 г.



Ему было 22 года. Родился и вырос в г. Мичуринске Тамбовской области. Проходил службу по контракту в 137 гвардейском парашютно-десантной полку г. Рязань. С февраля месяца участвовал в специальной военной операции на Украине, погиб в бою 17 мая в д. Владимировка, Бахмутского район, Донецкой области. За мужество и героизм указом Президента Российской федерации от 27 июня 2022 года награждён орденом мужества (посмертно).



05 октября 2022 г. в г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски уроженцу нашего города, Харитонову Анатолию Анатольевичу, погибшему при проведения специальной военной операции на Украине.



В этот день у стен школы, выпускником которой являлся погибший воин, собрались родители и члены семьи Анатолия, его друзья и близкие, ветераны-афганцы, родственники других погибших при исполнении воинского долга , старшеклассники, педагоги школы и неравнодушные жители города.



Кроме того на церемонии открытия присутствовали руководство органов законодательной и исполнительной власти города Мичуринска представители военного комиссариата и духовенства, патриотических клубов.



Из уст одного из членов ММО ТО ООО "РСВА", Хайрадзе Томироса Биналиевича, прозвучали слова памяти, благодарности, а также напутствий молодым людям. В своем обращении к собравшимся он поблагодарил всех тех, кто избрал для себя службу в рядах Вооруженных сил РФ, за мужество, воинскую доблесть, выполнение святого долга служения Отечеству.



В этот день собравшиеся почтили память нашего земляка, который героически погиб, выполняя свой воинский долг.

Правление ММО ТО ООО "РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем приняло решение увековечить его имя, чтобы жители Мичуринска знали своего героя, чтобы память о нем жила в наших сердцах, а облик Анатолия будет напоминать о его подвиге.



В завершении мероприятия собравшиеся члены ММО ТО ООО "РСВА" возложили цветы к мемориальной доске.



На торжественной церемонии открытия мемориальной доски, которую разместили на здании МБОУ СОШ № 17 "ЮНАРМЕЦ" г. Мичуринска, где обучался погибший, присутствовали родители Анатолия, сёстры, бабушки и невеста... Вновь звучали слова соболезнования в их адрес: потерять в таком возрасте сына... брата...внука....– это невыносимая боль, но, возможно, преодолеть и смягчить эту боль им поможет осознание того, что Анатолий погиб героем.



Вечная Память Герою! Вечная Слава!



Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким.



Скорбим вместе с вами. Особенно остро чувствуют происходящие события те, кого опалила огнем проводимая спецоперация на Украине. Там каждый человек на виду, хватает двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть кто. Побывав на этой войне, люди становились готовыми к самопожертвованию ради счастья других или уходят в Вечность. Нашел смерть в числе других наш земляк Харитонов Анатолий Анатольевич, погибший во время проведения специальной военной операции на Украине 17 мая 2022 г.Ему было 22 года. Родился и вырос в г. Мичуринске Тамбовской области. Проходил службу по контракту в 137 гвардейском парашютно-десантной полку г. Рязань. С февраля месяца участвовал в специальной военной операции на Украине, погиб в бою 17 мая в д. Владимировка, Бахмутского район, Донецкой области. За мужество и героизм указом Президента Российской федерации от 27 июня 2022 года награждён орденом мужества (посмертно). 05 октября 2022 г. в г. Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски уроженцу нашего города, Харитонову Анатолию Анатольевичу, погибшему при проведения специальной военной операции на Украине.В этот день у стен школы, выпускником которой являлся погибший воин, собрались родители и члены семьи Анатолия, его друзья и близкие, ветераны-афганцы, родственники других погибших при исполнении воинского долга , старшеклассники, педагоги школы и неравнодушные жители города.Кроме того на церемонии открытия присутствовали руководство органов законодательной и исполнительной власти города Мичуринска представители военного комиссариата и духовенства, патриотических клубов.Из уст одного из членов ММО ТО ООО "РСВА", Хайрадзе Томироса Биналиевича, прозвучали слова памяти, благодарности, а также напутствий молодым людям. В своем обращении к собравшимся он поблагодарил всех тех, кто избрал для себя службу в рядах Вооруженных сил РФ, за мужество, воинскую доблесть, выполнение святого долга служения Отечеству. В этот день собравшиеся почтили память нашего земляка, который героически погиб, выполняя свой воинский долг.Правление ММО ТО ООО "РСВА" во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем приняло решение увековечить его имя, чтобы жители Мичуринска знали своего героя, чтобы память о нем жила в наших сердцах, а облик Анатолия будет напоминать о его подвиге.В завершении мероприятия собравшиеся члены ММО ТО ООО "РСВА" возложили цветы к мемориальной доске.На торжественной церемонии открытия мемориальной доски, которую разместили на здании МБОУ СОШ № 17 "ЮНАРМЕЦ" г. Мичуринска, где обучался погибший, присутствовали родители Анатолия, сёстры, бабушки и невеста... Вновь звучали слова соболезнования в их адрес: потерять в таком возрасте сына... брата...внука....– это невыносимая боль, но, возможно, преодолеть и смягчить эту боль им поможет осознание того, что Анатолий погиб героем.



