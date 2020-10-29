В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски Игорю Дашкову Комментариев: 0



По-осеннему холодный, но солнечный день 29 октября 2020 г. ознаменовался открытием мемориальной доски воину-интернационалисту Игорю Юрьевичу Дашкову, исполнившему воинский долг за пределами Родины. Теперь она, являясь уже третьей по счёту, заняла своё почётное место на памятной стене МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска, расположенной в микрорайоне Кочетовка.



В этот день у стен школы, выпускником которой являлся Игорь Дашков, собрались военнослужащие, отец и брат погибшего, ветераны-афганцы, родственники других погибших при исполнении интернационального долга, старшеклассники, педагоги школы и жители города и микрорайона.



Из уст председателя правления ММО ТО ООО «РСВА» Игоря Ивановича Волкова прозвучали слова памяти, благодарности, напутствий молодым людям. В своем обращении к собравшимся он поблагодарил всех тех, кто избрал для себя службу в рядах Вооруженных сил РФ, за мужество, воинскую доблесть, выполнение святого долга служения Отечеству.



«Наша организация стремится к тому, чтобы память о воинах-интернационалистах, героях, воевавших и погибших Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, жила в сердцах мичуринцев. Для этого уже не первый год мы реализуем специальный проект по увековечению имен героев. Хочется поблагодарить главу администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и главу города Мичуринска Тамбовской области Максима Викторовича Харникова за помощь в этой значимой работе», - отмечает председатель мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков.



Напомним, СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. В общей сложности за девять месяцев, к 15 февраля 1989 года, в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих.



Следует отметить, что сохранение памяти о ратных подвигах и победах воинов, среди которых упоминается воин-десантник Игорь Дашков, стало возможным благодаря средствам Президентского гранта и проекту, реализуемому местным отделением РСВА. На сегодняшний день в наукограде увековечены имена более 300 воинов-интернационалистов. Мемориальные таблички украшают здания, в которых жили, учились или трудились герои. Оставшаяся часть средств Президентского граната пойдет на пополнение коллекции музея, издание книги Памяти «Афганистан болит в душе моей...» и на организацию в Мичуринске мероприятий ко Дню вывода Советских войск из Республики Афганистан.



С волнением собравшиеся слушали выступление представителя военного комиссариата г. Мичуринска Орлова М. А.



Он познакомил с короткой, но яркой биографией Игоря Дашкова. Герой Афганской войны Игорь Дашков был призван в Вооруженные Силы СССР, в Афганистан направлен в июле 1981 года. В 1983 при исполнении служебного долга Игорь погиб. При проведении рейда в провинции Кунар танк, в котором он находился, был подбит. Дашков получил тяжелое ранение и скончался. Посмертно он награжден орденом Красной звезды, символичное изображение которой украшает сегодня мемориальную табличку. Идея увековечения памяти воина-интернационалиста принадлежит его одноклассникам. Они обратились с просьбой в мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».



«Пока в наших сердцах жива память о воинах, пока мы храним уважение к нашей великой стране, она будет непобедима. Такие, как Игорь Дашков, с честью выполнили свой воинский долг. Вечная им память! Вечная им слава!»- отмечает председатель Мичуринской городской организации ветеранов Тамбовской области Валерий Иванович Трубочкин.



Заслуживает внимания тот факт, что в феврале 2012 года был создан Международный патриотический интернет-проект «Мемориал воинов-афганцев «Чёрный Тюльпан» для увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане и умерших после войны. На мероприятии прозвучала песня с одноимённым названием в исполнении одного из членов ММО ТО ООО «РСВА» Алексея Зверева.



Наступил торжественный момент открытия памятной мемориальной доски на здании школы, в которой учился Игорь Дашков. Право сделать это было предоставлено его отцу и брату.



Снимается покрывало, и взору собравшихся предстает доска, на которой написано: «В этой школе учился Дашков Игорь Юрьевич… 1.06.1962—17.01.1983… Геройски погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане… За мужество и героизм награждён орденом Красная звезда…»



Минута молчания...



К стене здания школы возлагаются цветы.



Звучат стихи и песня в исполнении школьников, тех ребят, которые учатся сейчас в школе, что взрастила героя.



Люди спрашивали друг у друга: почему именно в этот день открывается мемориальная доска? Какая-то дата сегодня? Какой-то юбилей? Нет, это не юбилейная дата. Память о погибших, с честью выполнивших воинский долг, не должна посещать нас только в юбилейные даты, она должна быть постоянной. Ни одна война не проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила огнем афганская трагедия. Долго еще будут болеть афганские раны. Там, в Афганистане, каждый человек был на виду, хватало двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть, кто. Побывав на этой войне, люди становились готовыми к самопожертвованию ради счастья других. На чужой земле нашел смерть в числе других наш земляк Игорь Дашков.По-осеннему холодный, но солнечный день 29 октября 2020 г. ознаменовался открытием мемориальной доски воину-интернационалисту Игорю Юрьевичу Дашкову, исполнившему воинский долг за пределами Родины. Теперь она, являясь уже третьей по счёту, заняла своё почётное место на памятной стене МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска, расположенной в микрорайоне Кочетовка.В этот день у стен школы, выпускником которой являлся Игорь Дашков, собрались военнослужащие, отец и брат погибшего, ветераны-афганцы, родственники других погибших при исполнении интернационального долга, старшеклассники, педагоги школы и жители города и микрорайона.Из уст председателя правления ММО ТО ООО «РСВА» Игоря Ивановича Волкова прозвучали слова памяти, благодарности, напутствий молодым людям. В своем обращении к собравшимся он поблагодарил всех тех, кто избрал для себя службу в рядах Вооруженных сил РФ, за мужество, воинскую доблесть, выполнение святого долга служения Отечеству., - отмечает председатель мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков.Напомним, СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск 25 декабря 1979 года в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. В общей сложности за девять месяцев, к 15 февраля 1989 года, в СССР вернулись около 100 тыс. военнослужащих.Следует отметить, что сохранение памяти о ратных подвигах и победах воинов, среди которых упоминается воин-десантник Игорь Дашков, стало возможным благодаря средствам Президентского гранта и проекту, реализуемому местным отделением РСВА. На сегодняшний день в наукограде увековечены имена более 300 воинов-интернационалистов. Мемориальные таблички украшают здания, в которых жили, учились или трудились герои. Оставшаяся часть средств Президентского граната пойдет на пополнение коллекции музея, издание книги Памяти «Афганистан болит в душе моей...» и на организацию в Мичуринске мероприятий ко Дню вывода Советских войск из Республики Афганистан.С волнением собравшиеся слушали выступление представителя военного комиссариата г. Мичуринска Орлова М. А.Он познакомил с короткой, но яркой биографией Игоря Дашкова. Герой Афганской войны Игорь Дашков был призван в Вооруженные Силы СССР, в Афганистан направлен в июле 1981 года. В 1983 при исполнении служебного долга Игорь погиб. При проведении рейда в провинции Кунар танк, в котором он находился, был подбит. Дашков получил тяжелое ранение и скончался. Посмертно он награжден орденом Красной звезды, символичное изображение которой украшает сегодня мемориальную табличку. Идея увековечения памяти воина-интернационалиста принадлежит его одноклассникам. Они обратились с просьбой в мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».отмечает председатель Мичуринской городской организации ветеранов Тамбовской области Валерий Иванович Трубочкин.Заслуживает внимания тот факт, что в феврале 2012 года был создан Международный патриотический интернет-проект «Мемориал воинов-афганцев «Чёрный Тюльпан» для увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане и умерших после войны. На мероприятии прозвучала песня с одноимённым названием в исполнении одного из членов ММО ТО ООО «РСВА» Алексея Зверева.Наступил торжественный момент открытия памятной мемориальной доски на здании школы, в которой учился Игорь Дашков. Право сделать это было предоставлено его отцу и брату.Снимается покрывало, и взору собравшихся предстает доска, на которой написано: «В этой школе учился Дашков Игорь Юрьевич… 1.06.1962—17.01.1983… Геройски погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане… За мужество и героизм награждён орденом Красная звезда…»Минута молчания...К стене здания школы возлагаются цветы.Звучат стихи и песня в исполнении школьников, тех ребят, которые учатся сейчас в школе, что взрастила героя.Люди спрашивали друг у друга: почему именно в этот день открывается мемориальная доска? Какая-то дата сегодня? Какой-то юбилей? Нет, это не юбилейная дата. Память о погибших, с честью выполнивших воинский долг, не должна посещать нас только в юбилейные даты, она должна быть постоянной.



