В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9
Сегодня, 12:38
В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального отделения Академии военных наук Тамбовской области.
Участниками встречи стали ветераны Афганской войны Виктор Воротников и Сергей Воробьёв. Школьники поздравили гостей с приближающимся Днём Победы, вручили им цветы и поблагодарили за службу.
Подполковник авиации Виктор Воротников рассказал ребятам о своём пути в военную профессию, службе и работе с молодёжью после выхода в отставку. Ветеран является кавалером ордена Красной Звезды и выпускником Тамбовского высшего военного авиационного училища имени Марины Расковой.
Сергей Воробьёв поделился воспоминаниями о службе в воздушно-десантных войсках и участии в боевых действиях в Афганистане, где он проходил службу в отдельной роте специального назначения.
Во время встречи ветераны говорили со школьниками о Великой Отечественной войне, подвигах юных героев, событиях в Афганистане и специальной военной операции. Отдельное внимание уделили темам патриотизма, воинского долга и служения Родине.
После беседы гости провели для детей экскурсию по музейной комнате. Особый интерес у школьников вызвали макеты стрелкового оружия и образцы военной формы.
Председатель регионального отделения Академии военных наук Тамбовской области Владимир Титаренко отметил важность подобных встреч для сохранения исторической памяти и воспитания молодёжи.
— Сегодня особенно важно, чтобы дети могли услышать живые истории людей, которые защищали страну и знают цену миру, долгу и ответственности. Такие встречи формируют уважение к истории Отечества и помогают воспитывать настоящих граждан своей страны, — подчеркнул Владимир Титаренко.
В завершение мероприятия классный руководитель поблагодарила ветеранов за содержательный разговор и поздравила их с Днём Победы.
