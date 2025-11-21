Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа Комментариев: 0



Виталий Похорский был направлен в Афганистан в 18 лет и служил в Кундузе в составе 201-й мотострелковой дивизии. Он начинал минометчиком 149-го полка, затем стал старшим сержантом и заместителем командира взвода. В марте 1986 года он участвовал в тяжёлом бою, за который был награждён орденом Красной Звезды. Почти два года он провел в Афганистане, а после возвращения начал работать в Круглинской школе, где уже 39 лет прививает школьникам любовь к Родине.



Сергей Воробьев попал в Афганистан в 19 лет. Он почти два года служил в роте отдельного назначения командиром отделения связи малой мощности. Бойцы роты занимались перехватом караванов боевиков, зачастую подолгу оставаясь в засаде в условиях сильной жары и вступая в тяжёлые бои. После службы Сергей Воробьев устроился на работу на Юго-Восточную железную дорогу, где трудится до сих пор. Почти 40 лет он ведёт активную работу с молодежью — проводит уроки мужества, тематические встречи и экскурсии в комнате «Боевой Славы».



Во время встречи ветераны рассказали школьникам о службе в Афганистане, показали архивные фотографии и прочитали письма тех лет. Ребята задавали вопросы, обсуждали с гостями события последних лет и получили важные советы. Ветераны отметили, что в боевых условиях им помогали выдержка, физическая подготовка, дисциплина, взаимовыручка и вера в своих товарищей.



В завершение встречи староста класса Маша Самородская и классный руководитель Наталья Белова поблагодарили гостей за рассказ и пожелали им здоровья и долгих лет жизни.



