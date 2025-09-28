Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Вчера, 10:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округаВ комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

Перед ребятами выступили ветераны боевых действий в Афганистане Виктор Шохин, Валерий Дудин и Игорь Хрулев. Каждый из них поделился историей своей службы: Виктор Борисович рассказал о работе военным советником и спортивных достижениях, Валерий Николаевич — о службе в легендарной 103-й Витебской дивизии, а Игорь Михайлович — о долгой службе в Советской и Российской армии, в том числе в Афганистане и зоне СВО.

Ветераны говорили о мужестве, долге и патриотизме, советовали школьникам усердно учиться, заниматься спортом и находить своё призвание. Особый интерес вызвал мастер-класс по стрелковому делу: дети смогли увидеть основные виды оружия и попробовать свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

Учителя поблагодарили ветеранов за содержательную беседу и пригласили их вновь провести уроки мужества. Организаторы выразили благодарность руководству округа, города и депутату Государственной Думы Андрею Полякову за поддержку военно-патриотической работы.
Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей

Вчера, 19:03
0
Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе

Вчера, 18:53
0
Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора

Вчера, 16:27
0
Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей

Вчера, 14:41
0
Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму

Вчера, 11:12
0
Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР

28 сентября 2025
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой

28 сентября 2025
0
Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной

Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове

28 сентября 2025
0
Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени

В Тамбовской области начался поэтапный запуск отопительного сезона

27 сентября 2025
0
В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,

В Тамбове реконструируют торговые ряды и воссоздадут Христорождественский храм

27 сентября 2025
0
В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

27 сентября 2025
0
Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,

Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем

26 сентября 2025
0
В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,

В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы

26 сентября 2025
0
Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для

Минкультуры Тамбовской области в 2026 году получит свыше 244 млн рублей федеральных средств

26 сентября 2025
0
В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Ремонт трассы «Тамбов—Пенза» заморожен: комиссия выявила отсутствие техники и рабочих

26 сентября 2025
0
Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок

В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей

26 сентября 2025
0
В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

25 сентября 2025
0
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01

25 сентября 2025
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01 по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 9.

«Дормострой» подал иски к Тамбовскому УФАС, пытаясь выйти из «чёрного списка»

25 сентября 2025
0
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном

На Привокзальной площади в Тамбове началось благоустройство территории вокруг фонтана

24 сентября 2025
0
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,
