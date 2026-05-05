Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы

— Им нравится природа средней полосы, церковная и купеческая архитектура, тихие города и размеренный ритм жизни. Всё это есть в Тамбовской области, — отметил он.

Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России.В путеводитель включили маршрут «Русские усадьбы на рубеже веков», посвящённый культурным объектам Тамбовской области. В него вошли Усадьба Асеева, Музей-заповедник Сергея Рахманинова «Ивановка», Дом-музей Ивана Мичурина и Дом-музей Александра Герасимова.Как отметил заместитель главы региона Николай Федосеенков, теперь объекты Тамбовщины рекомендуются туристам как часть путешествия по Центральной России.По словам председателя исполнительного совета Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» Дмитрия Кребса, интерес к российской провинции у иностранных туристов, особенно из Китая, растёт.По данным региональных властей, в 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,3 млн туристов. Расходы путешественников превысили 7,1 млрд рублей, а поступления в бюджет от туристической отрасли составили 273 млн рублей.