|
Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей
Сегодня, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
Большинство туристов — жители России. Доля иностранцев остаётся небольшой — от 0,4% до 1,4%.
В регионе активно развивают событийный и культурный туризм. Наибольший интерес гостей вызвали «Мичурин Фест», фестиваль «Аракуш», фестиваль креативных индустрий «АРТ-Волки», гастрономический праздник «Вишневарово» и проект «Ирская коммуна. Формат жизни». Развитие всех этих мероприятий, как отмечают власти, напрямую влияет на увеличение туристического потока.
Туристическая инфраструктура расширяется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Бизнес получает субсидии на оборудование, развитие пляжей, кемпингов и строительство модульных гостиниц.
Одним из ключевых будущих объектов станет новый аквапарк в центре Тамбова. По словам и.о. министра туризма Станислава Дзасохова, к 2025 году здесь построят современный акватермальный комплекс площадью 9 тыс. кв. м с бассейнами, саунами, банями и вместимостью до 1 млн посетителей в год. Инвестиции превышают 700 млн рублей.
Растёт и потребность в кадрах. В 2025 году отрасли потребовалось 493 специалиста — на 73 больше, чем годом ранее. Самыми востребованными остаются направления в сфере сервиса, гостеприимства, менеджмента туризма и креативных индустрий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.