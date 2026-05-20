Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском
Вчера, 12:42
Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток.
Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался в дерево. Подростка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях и СМИ, где очевидцы сообщили, что помощь пострадавшему якобы долго не оказывалась, несмотря на то, что ДТП произошло рядом с районной больницей.
В региональном Минздраве сообщили, что сейчас проводится ведомственная проверка качества и безопасности оказания медицинской помощи.
«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — отметили в министерстве.
Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
