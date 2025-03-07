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Прокуратура проверит обстоятельства нападения на подростка в Мичуринске после публикаций в СМИ
Сегодня, 07:50
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Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о нападении на несовершеннолетнего в Мичуринске. Информация о происшествии ранее появилась в нескольких региональных изданиях.
По данным матери пострадавшего подростка, в январе 2025 года её сын пострадал от действий нетрезвого знакомого. Молодой человек находился с друзьями в подвале дома, где один из подростков ремонтировал мопед. После употребления алкоголя один из парней стал проявлять агрессию, а затем облил потерпевшего бензином и поджёг.
В результате мальчик получил ожоги 30% поверхности тела и провёл 10 дней в реанимации. Его мать неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием наказать виновного, однако до недавнего времени никаких мер принято не было.
После публикации видеообращения матери подростка в соцсетях глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову возбудить уголовное дело и обеспечить его оперативное расследование.
В свою очередь прокуратура Тамбовской области проверит действия сотрудников полиции и органов профилактики, ранее отказавшихся расследовать инцидент. Ведомство изучит обстоятельства произошедшего и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.
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