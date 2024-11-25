|
|
По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются с отсутствием ремонта дорожного покрытия.
Жители деревни жалуются, что состояние дороги препятствует работе экстренных служб, доставке продуктов и оказанию медицинской помощи. Несколько лет назад пожарные не смогли добраться до места возгорания, что привело к утрате четырёх домов. Ситуация с дорогой остаётся без изменений, несмотря на многочисленные обращения, а с каждым годом она ухудшается из-за размывания осадками.
В ходе предварительной проверки Следственный комитет установил необходимость возбуждения уголовного дела. Теперь региональному управлению предстоит установить виновных, которые допустили многолетнее бездействие в решении проблемы, и определить меры для устранения ситуации.
Жители надеются, что внимание со стороны федеральных властей и активные действия Следственного комитета помогут восстановить транспортную доступность деревни.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются
На должность временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен Валерий Карасёв, ветеран специальной военной операции. Его кандидатуру поддержал врио главы региона Евгений Первышов, с которым Карасёв ранее работал в администрации Краснодара.
Работы по благоустройству сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове, где ранее располагался флигель усадьбы Лион, вновь приостановлены. После расторжения контракта с подмосковной компанией ООО «Стройдомсервис», которая не смогла завершить работы до 15 ноября, проект остался без
Суд Октябрьского района Тамбова удовлетворил иск прокуратуры и обязал городские власти отремонтировать асфальтовое покрытие во дворах дома №29 по улице Магистральной и домов №34, 36 по улице Чичерина.
Завершающее цикл выездных совещаний главы Тамбова Максима Харникова мероприятие состоялось для жителей улицы Автозаводской. Во встрече в подразделении школы №17 «Юнармеец» приняли участие местные жители, представители администрации, депутаты, правоохранители, сотрудники управляющих компаний и
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал проведение еженедельных совещаний с руководителями исполнительных органов власти и муниципалитетов в формате онлайн. Совещания будут транслироваться на сайте правительства региона и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Собственники квартир многоквартирного дома №131 на улице Чичканова в Тамбове направили коллективное обращение в прокуратуру Тамбовской области, обвинив администрацию города и другие структуры в бездействии по вопросу проведения капитального ремонта фасада.
Северное территориальное управление администрации Тамбова разыскивает владельца металлических столбов с цепочкой, которые самовольно перекрывают проезд возле дома №10 по улице Ореховой. На данный момент сведения о правообладателе ограждения отсутствуют.
По данным Тамбовстата, в январе–сентябре 2024 года в области зарегистрировано 4,5 тысячи новорожденных, что на 6,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время смертность увеличилась на 3,2%, составив 11,3 тысячи человек.
На выездном совещании, состоявшемся по адресу Моршанское шоссе, 10, представители областных и городских властей, управляющей компании и подрядчика рассмотрели ситуацию с аварийным многоквартирным домом. Совещание возглавила министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова. На встрече также
На 498 км автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском округе Тамбовской области 24 ноября около 2:40 ночи произошло серьёзное ДТП. В аварию попали легковой автомобиль "Лада Приора" и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Элиста — Москва.
В Тамбове активно продолжаются работы по расчистке русла реки Цна. На объекте задействованы 2 экскаватора, 2 самосвала, 3 земснаряда и плавучий экскаватор. В работах участвуют 10 специалистов. В настоящее время выполняется выемка донных отложений и формирование карт намыва, а техническая готовность
Работы по благоустройству сквера «Гармония», расположенного на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, завершатся только в 2025 году. Как сообщает администрация Тамбова в ответ на запрос ИА «Онлайн Тамбов.ру», подрядчик, подмосковная компания ООО «Стройдомсервис», не выполнил обязательства в
В селе Красивка Инжавинского муниципального округа жители обеспокоены состоянием местного ФАПа, - сообщает издание «ПРАВО68». С крыши медицинского пункта недавно сорвало два листа кровельного железа, но ремонт так и не начался, хотя с момента происшествия прошло более двух недель. Местные жители
В городе Котовске Тамбовской области сильный ураганный ветер привёл к трагедии — вечером 21 ноября погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошёл на улице Котовского, где на пожилого человека упала часть дерева. Жителей региона ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях через МЧС.
Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» из Тамбовской области активно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Руководит этой инициативой Сергей Георгиевич Пальчик — ветеран Чеченской войны, кавалер ордена Мужества, который посвятил делу более двух с
Прокуратура Токарёвского района Тамбовской области провела проверку по факту массовой гибели рыбы в одном из прудов Токарёвского муниципального округа. Как сообщает издание «Региональные известия», причиной экологической катастрофы стали действия ОАО «Токарёвская птицефабрика», которой ранее было
Историческое здание Гостиного двора в Тамбове, известное как ГУМ, станет новым образовательным и культурным центром. Объект культурного наследия федерального значения передан в пользование Тамбовскому государственному университету имени Г. Р. Державина. Университет намерен провести реставрацию и
Вячеслав Дроков, бывший акционер тамбовской компании «Уваровохлеб», подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего в признании недействительной сделки по продаже его доли и восстановлении корпоративного контроля. Вопрос о принятии жалобы к производству пока
С начала 2024 года в Тамбовской области произведено более 500 тысяч тонн сахара, что на 13% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные представило региональное Министерство сельского хозяйства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при обеспечении транспортной инфраструктуры в Тамбове. Поводом для этого стала жалоба тамбовчанина, оставленная в комментариях под публикацией