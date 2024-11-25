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» » По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка

По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка

Вчера, 12:27
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются с отсутствием ремонта дорожного покрытия.

Жители деревни жалуются, что состояние дороги препятствует работе экстренных служб, доставке продуктов и оказанию медицинской помощи. Несколько лет назад пожарные не смогли добраться до места возгорания, что привело к утрате четырёх домов. Ситуация с дорогой остаётся без изменений, несмотря на многочисленные обращения, а с каждым годом она ухудшается из-за размывания осадками.

В ходе предварительной проверки Следственный комитет установил необходимость возбуждения уголовного дела. Теперь региональному управлению предстоит установить виновных, которые допустили многолетнее бездействие в решении проблемы, и определить меры для устранения ситуации.

Жители надеются, что внимание со стороны федеральных властей и активные действия Следственного комитета помогут восстановить транспортную доступность деревни.
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