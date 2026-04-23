В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников



Мероприятие организовано при участии Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Информационную поддержку оказало Тамбовское региональное отделение Академии военных наук.







Сергей Пальчик рассказал школьникам о своей службе и боевом опыте. По его словам, в январе 1995 года он был направлен в Хасавьюртовский район на границу Дагестана и Чечни, где его подразделение выполняло задачу по обороне ущелья. Бои проходили в тяжёлых условиях — в открытой местности, при нехватке воды, вооружения и боеприпасов. В одном из сражений в конце февраля он получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество был награждён орденом Мужества.



После возвращения к мирной жизни ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, а с 2022 года — и волонтёрской деятельностью. За это время он более 40 раз доставлял гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.







В ходе встречи школьники узнали не только о событиях чеченской кампании, но и обсудили современные вызовы, в том числе причины и ход специальной военной операции. Для некоторых ребят тема оказалась особенно близкой — у двоих учащихся отцы сейчас находятся в зоне боевых действий.



Сергей Пальчик призвал подростков быть внимательными к информации, пользоваться проверенными источниками, а в сложных ситуациях обращаться за помощью к родителям и учителям. Он также подчеркнул важность физической и моральной подготовки.



По словам председателя Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимира Титаренко, такие встречи имеют важное значение для формирования гражданской позиции у молодёжи.



— Сегодня особенно важно выстраивать прямой диалог между поколениями. Живое общение с людьми, прошедшими боевые действия, позволяет молодым людям лучше понимать историю страны, осознавать ценность мира и ответственности за её будущее, — отметил он.



В завершение встречи ученики поблагодарили гостя за откровенный разговор. Руководитель школьного музея Людмила Дмитриевна пригласила Сергея Пальчика к дальнейшему сотрудничеству и участию в новых совместных мероприятиях.



В Мичуринске продолжается работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередная встреча прошла в музее «Боевой Славы», где с учащимися 8 класса школы № 17 пообщался ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик.Мероприятие организовано при участии Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Информационную поддержку оказало Тамбовское региональное отделение Академии военных наук.Сергей Пальчик рассказал школьникам о своей службе и боевом опыте. По его словам, в январе 1995 года он был направлен в Хасавьюртовский район на границу Дагестана и Чечни, где его подразделение выполняло задачу по обороне ущелья. Бои проходили в тяжёлых условиях — в открытой местности, при нехватке воды, вооружения и боеприпасов. В одном из сражений в конце февраля он получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество был награждён орденом Мужества.После возвращения к мирной жизни ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, а с 2022 года — и волонтёрской деятельностью. За это время он более 40 раз доставлял гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.В ходе встречи школьники узнали не только о событиях чеченской кампании, но и обсудили современные вызовы, в том числе причины и ход специальной военной операции. Для некоторых ребят тема оказалась особенно близкой — у двоих учащихся отцы сейчас находятся в зоне боевых действий.Сергей Пальчик призвал подростков быть внимательными к информации, пользоваться проверенными источниками, а в сложных ситуациях обращаться за помощью к родителям и учителям. Он также подчеркнул важность физической и моральной подготовки.По словам председателя Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимира Титаренко, такие встречи имеют важное значение для формирования гражданской позиции у молодёжи.В завершение встречи ученики поблагодарили гостя за откровенный разговор. Руководитель школьного музея Людмила Дмитриевна пригласила Сергея Пальчика к дальнейшему сотрудничеству и участию в новых совместных мероприятиях.



