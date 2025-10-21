Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска Комментариев: 0



Юрий Бабичев родился 9 мая 1945 года в семье военных лётчиков. Следуя семейной традиции, он выбрал военную службу, став военным врачом. После срочной службы поступил на военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте. В 1974 году был назначен старшим врачом и начальником медпункта 309-го радиопеленгативного узла «ОСНАЗ» Московского военного округа.



В июне 1983 года Бабичев был направлен в Афганистан, где более двух лет возглавлял медицинский пункт 285-го танкового полка 108-й мотострелковой дивизии. За это время он оказал помощь сотням советских солдат и мирных жителей, спас множество жизней, за что был награждён орденом Красной Звезды.



Несмотря на возраст, ветеран активно участвует в жизни ветеранского сообщества и встречается с молодёжью. На встрече с учениками Юрий Николаевич рассказал о своей службе, о подвигах военных врачей, а также поговорил с ребятами о любви к Родине, ответственности и значении патриотизма. Он подчеркнул важность учёбы, спорта и заботы о здоровье.



Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев.




