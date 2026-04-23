В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников



Мероприятие организовано при участии Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Информационную поддержку оказало Тамбовское региональное отделение Академии военных наук.







Виктор Воротников рассказал школьникам о своём пути в авиации. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени Марины Расковой и за годы службы освоил шесть типов самолётов. Особое место в его рассказе заняла служба в Афганистане, где ему приходилось выполнять боевые задачи в сложных погодных условиях и под постоянной угрозой для жизни.







По словам ветерана, именно профессиональная подготовка и выдержка позволяли справляться с трудностями и сохранять жизни людей. За выполнение одного из сложных заданий он был награждён орденом Красной Звезды.



Однако основное внимание в разговоре было уделено не только военной службе, но и базовым жизненным ценностям — семье, Родине, ответственности за свои поступки. Школьники активно включились в беседу, задавали вопросы и делились своими размышлениями.



После встречи Виктор Воротников провёл для ребят экскурсию по музею, показал макеты стрелкового оружия и рассказал об экспонатах, привезённых из Афганистана.







В завершение староста класса Алиса Мацнева и заместитель директора школы по воспитательной работе Елена Филиппова поблагодарили ветерана за встречу и пригласили его принять участие в школьных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы.



Как отметил председатель Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко, такие встречи играют важную роль в воспитании молодёжи.



— Живое общение с ветеранами позволяет передать не только исторические факты, но и личный опыт, понимание долга, ответственности и служения Отечеству. Это важный элемент формирования гражданской позиции у подрастающего поколения, — подчеркнул он.



Организаторы отмечают, что проведение подобных мероприятий стало возможным при поддержке местных властей, в том числе главы Мичуринского муниципального округа Григория Хубулова, главы города Мичуринска Максима Харникова и депутата Государственной Думы Александра Полякова.



