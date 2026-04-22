Тамбовский боксёр Илья Попов получил государственную награду в Кремле
Вчера, 20:20
В Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям мировых первенств по боксу и представителям Федерации бокса России. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил вклад спортсменов в развитие отечественного спорта и их высокие результаты на международной арене.
— Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что спорт формирует ценности здоровья, взаимного уважения и ответственности.
Среди награждённых — уроженец Тамбовской области, боксёр из Моршанска Илья Попов. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Высокая награда стала признанием его спортивных достижений. В декабре 2025 года Илья Попов завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу, который проходил в Дубае.
Для Тамбовской области это событие стало ещё одним подтверждением того, что региональные спортсмены успешно выступают на международном уровне и входят в число сильнейших в своих дисциплинах.
