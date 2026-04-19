Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак» Комментариев: 0



Как следует из материалов суда, заявление пока не принято к производству из-за допущенных процессуальных нарушений. До их устранения суд также отказался рассматривать вопрос о введении обеспечительных мер.



Истец просил наложить арест на спорный пакет акций: запретить ответчику распоряжаться ими, регистратору — вносить изменения в реестр акционеров, а самому предприятию — выплачивать дивиденды. Однако суд указал, что такие меры не могут быть рассмотрены, пока само заявление оформлено с нарушениями.



В числе выявленных недостатков — отсутствие легализации документов, подтверждающих статус немецкой компании-ответчика. Они не были снабжены апостилем и не переведены на русский язык, что обязательно для иностранных участников процесса. Кроме того, в иске указаны разные регистрационные номера ответчика, что не позволяет однозначно установить его юридическую идентичность.



Возникли вопросы и к самому истцу. В заявлении фигурирует TAMAK Holding AG, однако представленные документы свидетельствуют, что компания изменила организационно-правовую форму на GmbH и имеет иной регистрационный номер.



Суд также обратил внимание на сделки с акциями «Тамака», которые, по представленным материалам, происходили ранее. В частности, в 2024 году большая часть пакета акций была продана другой иностранной компании, а в 2025 году — передана по опциону. При этом сведения об этой компании, а также подтверждающие документы в материалы дела не представлены.



Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт».




