Компания Варданяна на грани банкротства: заявление подано в суд
Вчера, 09:17
Компания «Тепловые коммуникации» из Воронежа, принадлежащая Нверу Варданяну, может быть признана банкротом. Заявление о её несостоятельности 1 августа подало ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в Арбитражный суд Воронежской области. Пока заявление не принято к производству, а его подробности не раскрываются.
Нвер Варданян ранее фигурировал в уголовном деле о присвоении 60 млн рублей в Тамбовской области. По данным следствия, в 2021–2023 годах компании, аффилированные с ним, собирали деньги с жителей за тепло и горячую воду, но не перечисляли средства поставщику газа. Вместо этого средства направлялись на счета других контролируемых организаций. Варданян получил условный срок, вышел из состава учредителей ООО «Птэк», но продолжает контролировать другие компании в регионе — «ТТК» и «СТС», находящиеся в стадии банкротства.
ООО «Тепловые коммуникации» зарегистрировано в 1996 году. По данным Rusprofile, в 2024 году при выручке в 150 млн рублей компания показала прибыль всего 358 тыс. рублей. Уставной капитал составляет 50,6 тыс. рублей. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды.
ПАО «ТНС Энерго Воронеж», инициировавшее банкротство, входит в группу «ТНС Энерго», которую контролируют московская структура «Финальянс СТ» и кипрская Sunflake Limited.
История, начавшаяся с коммунальных хищений в Тамбовской области, таким образом, получила продолжение в воронежском арбитраже.
