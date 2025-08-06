Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы 0 Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.

Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик

Компания Варданяна на грани банкротства: заявление подано в суд 0 Компания «Тепловые коммуникации» из Воронежа, принадлежащая Нверу Варданяну, может быть признана банкротом. Заявление о её несостоятельности 1 августа подало ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в Арбитражный суд Воронежской области. Пока заявление не принято к производству, а его подробности не раскрываются.

В Тамбовскую область поставили белорусскую молочную продукцию с нарушениями ветеринарных норм 0 В Тамбовской области выявлены серьёзные нарушения при поставке молочной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ходе проверок специалисты установили, что на молокоперерабатывающее предприятие и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему

В Кирсанове модернизировали котельную: установлен новый промышленный котёл Rossen 0 В городе Кирсанове завершилась важная часть ремонтной программы текущего года — на котельной №3 по улице Пушкинская специалисты производственного отделения АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) установили современное оборудование. Новый водогрейный промышленный котёл Rossen RS-D 2000 пришёл на

Кто может стать новым сенатором от Тамбовской области после выборов губернатора 0 Выборы губернатора Тамбовской области, которые пройдут 14 сентября 2025 года, станут определяющими не только для региональной власти, но и для формирования представительства региона в Совете Федерации. В соответствии с действующим законодательством, каждый из кандидатов на пост главы региона обязан

Ушёл из жизни Николай Шмырёв — заслуженный строитель и поэт Тамбовской области 0 5 августа, в 03:00, после продолжительной болезни скончался Николай Леонидович Шмырёв. Ему было 72 года. О его смерти сообщили в социальных сетях. Прощание состоится 7 августа, в 12:00, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронят Николая Леонидовича на Полынковском кладбище.

Ремонт на бульваре Строителей в Тамбове вновь откладывается — движение так и не восстановлено 0 Несмотря на ранее данные обещания, движение по бульвару Строителей в Тамбове по-прежнему остаётся перекрытым. Участок от улицы Советской до дома № 8 до сих пор недоступен для проезда — асфальт не уложен, ограждения не сняты, а работы, начавшиеся в начале лета, затянулись без внятных сроков

Правительство Тамбовской области берёт управление Моршанском в «ручной режим» после отставки мэра 0 Власти Тамбовской области приняли решение о временном переходе города Моршанска под прямое оперативное управление регионального правительства. Об этом 4 августа заявил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в администрации области. Мера была принята в связи с отставкой главы города Романа

В Мичуринске отметили 95-летие Воздушно-десантных войск 0 В Мичуринске и Мичуринском округе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России — одного из самых легендарных родов войск, известных как «крылатая пехота». Празднование, как и в прежние годы, началось с автопробега: колонна из нескольких

В Тамбовской области обновились условия участия в программе «Сельская ипотека» 0 Программа льготного жилищного кредитования «Сельская ипотека» продолжает действовать в Тамбовской области и в 2025 году, но теперь доступна не всем жителям сельской местности. В соответствии с новыми условиями, воспользоваться сниженной процентной ставкой смогут лишь представители определённых

Тамбовский «Спартак» вновь обыграл ФК «Орёл» 0 Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл выездной матч против ФК «Орёл» в рамках 17-го тура LEON-Второй лиги Б. В первой встрече сезона, проходившей в Тамбове, «красно-белые» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В турнирной таблице перед матчем «Спартак» занимал 7-е место с 24 очками, а

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей 0 Арбитражный управляющий Павел Земцов объявил о старте открытого конкурса по продаже имущества обанкротившегося АО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Торги пройдут 5 сентября 2025 года на торговой площадке «Фабрикант». Начальная цена лота составляет 744,3 миллиона рублей. Приём заявок от

Тамбовчанин Максим Аверин представит Россию на Гран-при Германии по греко-римской борьбе 0 Воспитанник спортивной школы Тамбовской области Максим Аверин выступит в составе сборной России на престижном международном турнире по греко-римской борьбе — Гран-при Германии. Соревнования пройдут 9–10 августа в Дортмунде и соберут сильнейших молодых борцов из разных стран.

В Тамбовской области проверили ход капремонта школ 0 Врио заместителя главы Тамбовской области Галина Шеманаева по поручению врио губернатора Евгения Первышова провела выездную проверку хода капитального ремонта в образовательных учреждениях Тамбовского и Мичуринского округов. Внимание уделили сразу трём объектам, на двух из которых работы подходят к

В Тамбовской области объявлен конкурс на аренду 200 комплексов автофиксации нарушений ПДД 0 АО «Тамбовская сетевая компания» разместило на портале госзакупок конкурс на аренду 200 технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет 799,9 миллиона рублей. Проект рассчитан до 31 августа 2027 года, с условием ежемесячной

Жителя Сосновского района осудили за незаконную охоту на косуль 0 Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте, которая повлекла значительный экологический ущерб. Как сообщили в районной прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина отстрелил двух особей европейской косули вблизи села

Прокуратура подала в суд на «РКС-Тамбов» из-за подтоплений канализацией в доме на Совхозном переулке 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова направила в районный суд иск к ООО «РКС-Тамбов» после многочисленных жалоб жителей дома № 1А по Совхозному переулку на регулярные подтопления подвалов канализационными стоками. Об этом говорится в официальном ответе надзорного органа на запрос депутата

В Тамбове завершают благоустройство городской улицы-«Арбата» 0 На улице Коммунальной в Тамбове выходит на финишную прямую масштабное благоустройство нового пешеходного пространства, которое в городской администрации уже называют «городским Арбатом». Обновлённая улица должна стать одной из ключевых прогулочных зон областного центра, сочетающей культурные

В районе Кривого моста в Тамбове вводятся ограничения на купание и лодочное движение из-за расчистки Цны 0 С 4 августа в Тамбове начинают действовать ограничения на использование пляжей и движение маломерных судов в районе Кривого моста. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, меры связаны с активной фазой работ по расчистке реки Цны, проводимых в рамках федерального проекта «Экологическое