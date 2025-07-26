«ГТ Энерго» выкупила долг «Тамбовской теплоэнергетической компании» за 16,2 млн рублей Комментариев: 0



АО «ГТ Энерго» — компания, созданная для строительства и развития газотурбинных электростанций в России — владеет контрольной долей (59,96%) в уставном капитале ТТК. Оставшаяся часть принадлежит Тамбовской области. ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» была создана в 2016 году для реализации концессионного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры Тамбова в рамках государственно-частного партнёрства.



На сегодняшний день и ТТК, и МУП «Тамбовинвестсервис» находятся в процедуре банкротства. Причём именно «Тамбовинвестсервис» в марте 2025 года подал заявление в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ТТК несостоятельной. Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 5 августа.



МУП «Тамбовинвестсервис», созданный в 2005 году, выполнял функции посредника между конечными потребителями тепловой энергии и ресурсоснабжающими организациями. Финансовые проблемы предприятия начались с иска ПАО «Квадра – Тамбовская генерация» в 2017 году о признании предприятия банкротом. Первоначальная сумма требований составляла 37 миллионов рублей, но впоследствии долг вырос до 1,7 миллиарда. В сентябре 2018 года предприятие было официально признано банкротом.



Срок конкурсного производства в отношении «Тамбовинвестсервиса» неоднократно продлевался. Последнее продление, от 30 июня 2025 года, установило новый крайний срок — 17 декабря текущего года. Сделка между «ГТ Энерго» и конкурсным управляющим ТИС может сыграть ключевую роль в дальнейшей судьбе как активов предприятия, так и системы теплоснабжения города в целом. Столичная энергетическая структура АО «ГТ Энерго» приобрела право требования долга дочернего предприятия — ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (ТТК) — перед банкротящимся МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Сумма долга составляла почти 26 миллионов рублей, однако на торгах право требования было выкуплено за 16,2 миллиона. Аукцион прошёл в рамках процедуры банкротства муниципального предприятия.АО «ГТ Энерго» — компания, созданная для строительства и развития газотурбинных электростанций в России — владеет контрольной долей (59,96%) в уставном капитале ТТК. Оставшаяся часть принадлежит Тамбовской области. ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» была создана в 2016 году для реализации концессионного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры Тамбова в рамках государственно-частного партнёрства.На сегодняшний день и ТТК, и МУП «Тамбовинвестсервис» находятся в процедуре банкротства. Причём именно «Тамбовинвестсервис» в марте 2025 года подал заявление в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ТТК несостоятельной. Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 5 августа.МУП «Тамбовинвестсервис», созданный в 2005 году, выполнял функции посредника между конечными потребителями тепловой энергии и ресурсоснабжающими организациями. Финансовые проблемы предприятия начались с иска ПАО «Квадра – Тамбовская генерация» в 2017 году о признании предприятия банкротом. Первоначальная сумма требований составляла 37 миллионов рублей, но впоследствии долг вырос до 1,7 миллиарда. В сентябре 2018 года предприятие было официально признано банкротом.Срок конкурсного производства в отношении «Тамбовинвестсервиса» неоднократно продлевался. Последнее продление, от 30 июня 2025 года, установило новый крайний срок — 17 декабря текущего года. Сделка между «ГТ Энерго» и конкурсным управляющим ТИС может сыграть ключевую роль в дальнейшей судьбе как активов предприятия, так и системы теплоснабжения города в целом.



