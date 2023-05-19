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«Квадра» купила имущество МУП «ТИС» в три раза ниже первоначальной цены
"Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота на аукционе была снижена более чем в три раза - с 78 миллионов рублей, - сообщает «Онлайн Тамбов».
Филиал "Тамбовская генерация" компании "Квадра" занимается производством и транспортировкой тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения в Тамбове и Рязани. МУП "Тамбовинвестсервис", созданное в 2005 году, выступало главным образом в роли посредника между потребителями тепла и поставщиками ресурсов. В декабре 2017 года филиал "Тамбовская генерация" обратился в арбитражный суд Тамбовской области с требованием о признании МУП "Тамбовинвестсервис" несостоятельным. Тогда были заявлены требования на сумму более 37 миллионов рублей. Позже долг увеличился еще на 1,7 миллиарда рублей.
18 сентября 2018 года суд признал МУП "Тамбовинвестсервис" банкротом, а 2 февраля этого года конкурсное производство в отношении предприятия было продлено до 13 июля 2023 года для осуществления мероприятий по формированию конкурсной массы должника и расчетов с кредиторами."
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"Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота
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