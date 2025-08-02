В Тамбовской области обновились условия участия в программе «Сельская ипотека» Комментариев: 0



Право на участие в программе предоставлено фермерам, сотрудникам агропромышленных предприятий и организаций, находящихся под ведомственным контролем Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, а также работникам социальной сферы. Кроме того, на льготную ставку могут рассчитывать участники специальной военной операции и члены их семей.



Одним из ключевых нововведений стало требование о регулярном подтверждении занятости. Заёмщики должны каждые шесть месяцев предоставлять в банк документы, подтверждающие, что они продолжают работать в соответствующей сфере. В случае непредставления справок условия кредита могут быть пересмотрены — ставка автоматически повышается до рыночного уровня.



В 2025 году процентная ставка по программе варьируется от 0,1% до 3% годовых. Максимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, срок погашения — до 25 лет. Эти условия остаются одними из самых выгодных на рынке ипотечного кредитования, что делает программу привлекательной, несмотря на ужесточение критериев.



«Сельская ипотека» действует как мера государственной поддержки для развития сельских территорий. Она призвана стимулировать приток молодых специалистов, укрепление кадров в аграрной и социальной сферах, а также улучшение жилищных условий в небольших населённых пунктах. Обновлённый подход к отбору участников делает программу более целевой, сосредотачивая ресурсы на тех, кто активно участвует в развитии сельской экономики и инфраструктуры. Программа льготного жилищного кредитования «Сельская ипотека» продолжает действовать в Тамбовской области и в 2025 году, но теперь доступна не всем жителям сельской местности. В соответствии с новыми условиями, воспользоваться сниженной процентной ставкой смогут лишь представители определённых профессиональных категорий.Право на участие в программе предоставлено фермерам, сотрудникам агропромышленных предприятий и организаций, находящихся под ведомственным контролем Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, а также работникам социальной сферы. Кроме того, на льготную ставку могут рассчитывать участники специальной военной операции и члены их семей.Одним из ключевых нововведений стало требование о регулярном подтверждении занятости. Заёмщики должны каждые шесть месяцев предоставлять в банк документы, подтверждающие, что они продолжают работать в соответствующей сфере. В случае непредставления справок условия кредита могут быть пересмотрены — ставка автоматически повышается до рыночного уровня.В 2025 году процентная ставка по программе варьируется от 0,1% до 3% годовых. Максимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, срок погашения — до 25 лет. Эти условия остаются одними из самых выгодных на рынке ипотечного кредитования, что делает программу привлекательной, несмотря на ужесточение критериев.«Сельская ипотека» действует как мера государственной поддержки для развития сельских территорий. Она призвана стимулировать приток молодых специалистов, укрепление кадров в аграрной и социальной сферах, а также улучшение жилищных условий в небольших населённых пунктах. Обновлённый подход к отбору участников делает программу более целевой, сосредотачивая ресурсы на тех, кто активно участвует в развитии сельской экономики и инфраструктуры.



