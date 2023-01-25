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» » Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году

Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году

Сегодня, 13:51
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Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 годуТамбовский филиал Россельхозбанка в 2022 году выдал 36 кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 95,4 млн рублей. Всего с начала действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (с весны 2020 года) 416 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на сумму более 846,7 млн рублей.

«В настоящее время сельская ипотека позволила многим молодым семьям Тамбовской области получить первое собственное жилье. Главным преимуществом для них стала льготная процентная ставка 3% годовых. Цель госпрограммы заключается не только в привлечении молодежи в села, но и в предоставлении возможности улучшить качество жизни за счет переезда в экологически благоприятную местность. Для удобства клиентов Россельхозбанк разработал платформу «Свое Село», на которой доступен комплекс сервисов для желающих воплотить мечту о собственном загородном доме», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

Подробнее

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

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Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году

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