Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году Комментариев: 0



«В настоящее время сельская ипотека позволила многим молодым семьям Тамбовской области получить первое собственное жилье. Главным преимуществом для них стала льготная процентная ставка 3% годовых. Цель госпрограммы заключается не только в привлечении молодежи в села, но и в предоставлении возможности улучшить качество жизни за счет переезда в экологически благоприятную местность. Для удобства клиентов Россельхозбанк разработал платформу «Свое Село», на которой доступен комплекс сервисов для желающих воплотить мечту о собственном загородном доме», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.



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Тамбовский филиал Россельхозбанка в 2022 году выдал 36 кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 95,4 млн рублей. Всего с начала действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (с весны 2020 года) 416 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на сумму более 846,7 млн рублей.отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.Реклама.Pb3XmBtzst1XqnSH8r79YD1GJ7PWhGgjRG5zorg



