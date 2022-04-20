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Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

Сегодня, 16:00
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Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиямРоссельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. С весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам российских семей. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.

Цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

«Сельская ипотека уже принесла пользу десяткам тысяч наших соотечественников, позволила приобрести просторную жилплощадь в экологически благоприятной местности. Среди наших заёмщиков много молодых семей, для которых это первое собственное жильё. Для них комфортная ставка – особенный плюс. И мы рады, что льготная программа продолжается. Ждём высокий спрос и готовы к нему. Для удобства клиентов работает наш сервис Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и т.д.», – прокомментировала руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заёмщиком могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет. В Ленинградской области, в регионах Дальневосточного федерального округа и в Ямало-Ненецком автономном округе максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей, в других регионах – 3 млн рублей. Сельская ипотека пока недоступна в Московской области.

За время реализации программы популярнее всего сельская ипотека оказалась в Башкортостане. В первую пятёрку также вошли Новосибирская область, Ленинградская область, Татарстан и Удмуртская Республика.

Рейтинг регионов по объёму выдачи сельской ипотеки с начала реализации

Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям


В разрезе федеральных округов наибольший спрос на сельскую ипотеку отмечен в Приволжском федеральном округе: выдано 37,7 млрд рублей, или 31% от общего объёма. На втором месте – Центральный федеральный округ – 25,4 млрд рублей (21%), третье место занял Сибирский – 22,8 млрд рублей (18%). На остальные 5 федеральных округов совокупно приходится 37,3 млрд рублей (30%).
Средний возраст заёмщика по программе сельской ипотеки – 38 лет. Наибольшая доля от общего объёма выдач пошла на приобретение дома с участком (42% средств).
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Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

Сегодня, 16:00
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Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного

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