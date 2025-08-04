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В Тамбовскую область поставили белорусскую молочную продукцию с нарушениями ветеринарных норм
Сегодня, 13:40
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В Тамбовской области выявлены серьёзные нарушения при поставке молочной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ходе проверок специалисты установили, что на молокоперерабатывающее предприятие и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему розничную торговлю, поступили партии продукции, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства и технических регламентов.
В частности, речь идёт о пяти тоннах сухого обезжиренного молока и 100 килограммах сливочного масла, произведённых ОАО «Бабушкина крынка» в Республике Беларусь. По информации ведомства, производственные сертификаты на эту продукцию были аннулированы ранее, поскольку товар был ввезён в Россию с территории Киргизии с использованием поддельных ветеринарных сопроводительных документов.
Такое нарушение исключает возможность отследить происхождение и перемещение продукции, что напрямую противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». В ведомстве подчеркнули, что подобные факты ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и подрывают доверие к качеству реализуемых продуктов.
Материалы по факту правонарушения переданы для дальнейшего правового реагирования. Россельхознадзор продолжит контроль за оборотом продукции животного происхождения на территории региона.
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