Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей Комментариев: 0



По версии следствия, Егоров получил около 80 миллионов рублей от бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Эти средства, как установили сотрудники ФСБ и СКР, направлялись на оплату дорогостоящего автомобиля, строительство и содержание загородного дома, а также на покупку недвижимости в Москве, оформленной на близких родственников экс-главы региона.



Максим Егоров руководил Тамбовской областью с октября 2021 года — сначала в статусе врио, а затем, после победы на выборах в сентябре 2022 года, как избранный губернатор. Однако в ноябре 2024 года он неожиданно покинул пост, объявив о переходе на «федеральный уровень», при этом информации о назначении на новую должность так и не последовало.



Теперь против Егорова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Это одно из самых тяжких коррупционных преступлений, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Расследование дела находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета России.



Обвинения против бывшего губернатора стали новым витком антикоррупционных расследований в отношении чиновников регионального уровня, и дело Егорова уже вызвало широкий общественный резонанс как в Тамбовской области, так и за её пределами.



Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 21 августа 2025 года — на месяц и 30 дней.По версии следствия, Егоров получил около 80 миллионов рублей от бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Эти средства, как установили сотрудники ФСБ и СКР, направлялись на оплату дорогостоящего автомобиля, строительство и содержание загородного дома, а также на покупку недвижимости в Москве, оформленной на близких родственников экс-главы региона.Максим Егоров руководил Тамбовской областью с октября 2021 года — сначала в статусе врио, а затем, после победы на выборах в сентябре 2022 года, как избранный губернатор. Однако в ноябре 2024 года он неожиданно покинул пост, объявив о переходе на «федеральный уровень», при этом информации о назначении на новую должность так и не последовало.Теперь против Егорова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Это одно из самых тяжких коррупционных преступлений, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Расследование дела находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета России.Обвинения против бывшего губернатора стали новым витком антикоррупционных расследований в отношении чиновников регионального уровня, и дело Егорова уже вызвало широкий общественный резонанс как в Тамбовской области, так и за её пределами.Фото: суды общей юрисдикции Москвы



