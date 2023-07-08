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Компания, занимающаяся оздоровлением проблемных предприятий, подала на банкротство
Сегодня, 10:36
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"Тамбовская управляющая компания" снова подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд. Сумма исковых требований составляет почти 222 млн рублей.
Это уже вторая попытка компании обанкротиться. Первое заявление было подано в декабре прошлого года, однако суд отклонил его из-за обнаруженных ошибок, которые "Тамбовская управляющая компания" не исправила в установленные сроки.
Организация принадлежит правительству Тамбовской области и была основана с целью эффективного управления экономической деятельностью, реализации региональной и национальной политики, а также получения прибыли. Одним из задач было решение проблемных вопросов с предприятиями региона, поощрение развития малого бизнеса и создание современных и конкурентоспособных производств.
На данный момент уставный капитал "Тамбовской управляющей компании" превышает 1,6 млрд рублей. Компания также является учредителем нескольких предприятий, большинство из которых также находятся в процессе банкротства, включая ООО "Сады Мичурина", ООО "Тамбовагроинвест" и ООО "Первомайскхиммаш".
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