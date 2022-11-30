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Возможное банкротство ТОГУП «ТУК» потянет за собой цепную реакцию в отношении «дочерних» предприятий
Сегодня, 13:55
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ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» в ближайшей перспективе может уйти в процедуру банкротства. Кредитор - ТОГУП «Комбинат школьного питания» заявил о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Ранее о подобных намерениях заявил ПАО «Сбербанк»
ТОГУП «ТУК» было изначально создано для оздоровления проблемных предприятий Тамбовской области, а также для стимулирования развития малых форм бизнеса в регионе. Предприятие владеет следующими обществами: ООО Завод «Моршанскхиммаш», ООО «Первомайскхиммаш» и ООО «АИЖК Строй», а также имеет контрольный пакет в ООО «Сады Мичурина», 25% доли в ООО «Тамбовская сахарная компания» и т.д.
Процедура банкротства материнской организации может привести к тому, что доли «ТУКа» в иных обществах пойдут в счет реализации задолженности предприятия. Некоторые из них сами в стадии банкротства, например, ООО Завод «Моршанскхиммаш», ООО «Первомайскхиммаш», ООО «Сады Мичурина». Не исключены негативные последствия и для других «дочерних» компаний, которые будут вовлечены в процедуру банкротства.
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