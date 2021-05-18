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» » ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства

ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства

Вчера, 09:15
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ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению налоговой службы ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении ЗАО «Волковский спиртзавод». Долг перед ФНС составляет 14,77 млн руб. пени и 4,4 млн руб. санкций.

По данным с сайта спиртзавода, предприятие ведёт историю с 1904 года. В прошлом году возбуждалось уголовное дело по факту невыплаты работникам заработной платы.
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