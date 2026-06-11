У кредиторов «Токарёвской птицефабрики» появился новый повод говорить о банкротстве предприятия Комментариев: 0



Как следует из материалов арбитражного дела, спор между компаниями возник из-за задолженности по договору поставки, заключённому в январе 2023 года. Поставщик заявил, что передал товар в полном объёме, однако часть поставок оплачена не была. После безрезультатной претензионной работы конфликт перешёл в судебную плоскость.



Арбитражный суд Воронежской области установил наличие задолженности и взыскал с ОАО «Токарёвская птицефабрика» в пользу ООО «БелМТЗцентр» 2,15 млн рублей. В эту сумму вошли 2,07 млн рублей основного долга и 87,1 тыс. рублей судебных расходов. При этом ответчик не представил отзыв на иск и не предоставил доказательств погашения задолженности.



Сам размер долга не выглядит критичным для крупного агропромышленного предприятия. Однако ситуация примечательна тем, что это далеко не первый подобный эпизод за последнее время.



Ранее сообщалось, что сразу несколько контрагентов публиковали уведомления о намерении инициировать банкротство птицефабрики. Кроме того, предприятие регулярно становится участником судебных разбирательств о взыскании задолженности.



Формально публикация уведомления ещё не означает начала процедуры банкротства. Однако она свидетельствует о готовности кредитора перейти к следующему этапу взыскания долга, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке.



ОАО «Токарёвская птицефабрика» входит в структуру ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших производителей мяса птицы в России. Финансовые претензии к ОАО «Токарёвская птицефабрика» продолжают накапливаться. Очередное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом опубликовало воронежское ООО «БелМТЗцентр».Как следует из материалов арбитражного дела, спор между компаниями возник из-за задолженности по договору поставки, заключённому в январе 2023 года. Поставщик заявил, что передал товар в полном объёме, однако часть поставок оплачена не была. После безрезультатной претензионной работы конфликт перешёл в судебную плоскость.Арбитражный суд Воронежской области установил наличие задолженности и взыскал с ОАО «Токарёвская птицефабрика» в пользу ООО «БелМТЗцентр» 2,15 млн рублей. В эту сумму вошли 2,07 млн рублей основного долга и 87,1 тыс. рублей судебных расходов. При этом ответчик не представил отзыв на иск и не предоставил доказательств погашения задолженности.Сам размер долга не выглядит критичным для крупного агропромышленного предприятия. Однако ситуация примечательна тем, что это далеко не первый подобный эпизод за последнее время.Ранее сообщалось, что сразу несколько контрагентов публиковали уведомления о намерении инициировать банкротство птицефабрики. Кроме того, предприятие регулярно становится участником судебных разбирательств о взыскании задолженности.Формально публикация уведомления ещё не означает начала процедуры банкротства. Однако она свидетельствует о готовности кредитора перейти к следующему этапу взыскания долга, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке.ОАО «Токарёвская птицефабрика» входит в структуру ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.



