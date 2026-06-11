Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

» » » У кредиторов «Токарёвской птицефабрики» появился новый повод говорить о банкротстве предприятия

У кредиторов «Токарёвской птицефабрики» появился новый повод говорить о банкротстве предприятия

Вчера, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Финансовые претензии к ОАО «Токарёвская птицефабрика» продолжают накапливаться. Очередное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом опубликовало воронежское ООО «БелМТЗцентр».

Как следует из материалов арбитражного дела, спор между компаниями возник из-за задолженности по договору поставки, заключённому в январе 2023 года. Поставщик заявил, что передал товар в полном объёме, однако часть поставок оплачена не была. После безрезультатной претензионной работы конфликт перешёл в судебную плоскость.

Арбитражный суд Воронежской области установил наличие задолженности и взыскал с ОАО «Токарёвская птицефабрика» в пользу ООО «БелМТЗцентр» 2,15 млн рублей. В эту сумму вошли 2,07 млн рублей основного долга и 87,1 тыс. рублей судебных расходов. При этом ответчик не представил отзыв на иск и не предоставил доказательств погашения задолженности.

Сам размер долга не выглядит критичным для крупного агропромышленного предприятия. Однако ситуация примечательна тем, что это далеко не первый подобный эпизод за последнее время.

Ранее сообщалось, что сразу несколько контрагентов публиковали уведомления о намерении инициировать банкротство птицефабрики. Кроме того, предприятие регулярно становится участником судебных разбирательств о взыскании задолженности.

Формально публикация уведомления ещё не означает начала процедуры банкротства. Однако она свидетельствует о готовности кредитора перейти к следующему этапу взыскания долга, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке.

ОАО «Токарёвская птицефабрика» входит в структуру ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Суд взыскал почти 28 млн рублей с Токарёвской птицефабрики за поставку сои

Суд взыскал более 108 млн рублей с Токарёвской птицефабрики в пользу тамбов ...

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве

Поставщики кормов через суд взыскали с «Токарёвской птицефабрики» свыше 42, ...

Суд обязал «Токаревскую птицефабрику» выплатить более 105 млн рублей за пос ...

«Токарёвскую птицефабрику» могут признать банкротом по заявлению оренбургск ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске начали промывать один из крупнейших канализационных коллекторов города

Вчера, 20:04
0
В Мичуринске специалисты АО «Тамбовская сетевая компания» приступили к гидродинамической промывке канализационного коллектора на улице Тамбовской. Работы проведут на участке протяжённостью 1,7 километра. Речь идёт о коллекторе диаметром 500 миллиметров, который обслуживает значительную часть

У кредиторов «Токарёвской птицефабрики» появился новый повод говорить о банкротстве предприятия

Вчера, 12:00
0
Финансовые претензии к ОАО «Токарёвская птицефабрика» продолжают накапливаться. Очередное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом опубликовало воронежское ООО «БелМТЗцентр». Как следует из материалов арбитражного дела, спор между

Экс-вице-губернатора Тамбовской области будут судить по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича

11 июня 2026
0
Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов предстанет перед судом вместе с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, Генеральная прокуратура

Тамбовскую компанию «Инвестстрой-Тамбов» признали банкротом

11 июня 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Инвестстрой-Тамбов» и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована. Изначально инициатором

В Мичуринске после майской аварии заменили участок коллектора, обслуживающего более 20 многоквартирных домов

11 июня 2026
0
АО «Тамбовская сетевая компания» завершило ремонт аварийного участка канализационного коллектора на улице Мира в Мичуринске. Работы проводились совместно с подрядной организацией после обрушения самотечного коллектора диаметром 1000 мм, которое произошло в начале мая. Авария создавала риск

В Тамбовской области рассказали, какие компании предлагают лучшие условия для работников

11 июня 2026
0
В правительстве Тамбовской области обсудили развитие ЭКГ-рейтинга — системы оценки социально ответственного бизнеса. Как сообщает деловое издание «Вердикт», власти региона планируют активнее использовать этот инструмент при работе с работодателями и соискателями. По данным, озвученным на совещании

Тамбовчанина отправили в СИЗО по делу о незаконном оформлении банковских карт

10 июня 2026
0
В Тамбовской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации схемы по оформлению банковских карт для незаконных финансовых операций. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По информации УФСБ России по Тамбовской области, мужчина через

Суд обязал «РКС-Тамбов» выплатить более 46 млн рублей за загрязнение реки Паники

10 июня 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области взыскал с ООО «РКС-Тамбов» 46,54 млн рублей за загрязнение реки Паники канализационными стоками. Также компании предстоит выплатить почти 700 тыс. рублей государственной пошлины. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», изучившее материалы дела. По данным

Прокуратура через суд оспаривает субсидию компании из структуры «Ренна-Холдинга»

10 июня 2026
0
Прокуратура Белгородской области добивается признания недействительным соглашения о предоставлении бюджетной субсидии ООО «Советское», входящему в структуру «Ренна-Холдинга». Как сообщает деловое издание «Вердикт», соответствующий иск уже принят к производству Арбитражным судом Белгородской

КСП нашла нарушения в работе министерства градостроительства Тамбовской области

10 июня 2026
0
Контрольно-счётная палата Тамбовской области выявила ряд нарушений и недостатков в работе регионального министерства градостроительства и архитектуры. Об этом говорится в материалах проверки годовой бюджетной отчётности за 2025 год, с которыми ознакомилось деловое издание «Вердикт». По данным

В Моршанске после конфликта в кафе погиб мужчина, задержан 20-летний подозреваемый

9 июня 2026
0
В Моршанске следователи возбудили уголовное дело после гибели 45-летнего мужчины, который получил тяжёлые травмы в ходе конфликта в одном из городских кафе. Об этом сообщили в СУ СК России по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого

В Тамбовской области планируют создать структуру Арбитражного центра при РСПП для бизнеса

9 июня 2026
0
В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. О перспективах проекта рассказал советник председателя Арбитражного центра при РСПП Пётр Ильичев в интервью деловому изданию «Вердикт». Создание такой структуры

«Газпром межрегионгаз Тамбов» заявил о намерении банкротить Тамбовский хлебозавод

9 июня 2026
0
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» намерено обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Тамбовский хлебозавод». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Газоснабжающая организация уже опубликовала соответствующее уведомление о намерении инициировать

Тамбовские мостостроители помогли досрочно завершить ремонт крупного моста в Воронежской области

9 июня 2026
0
В Воронежской области досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Ведугу на автомобильной дороге Семилуки – Землянск. По сообщению издания «Вердикт», движение по обновлённой переправе официально открыли 5 июня. Подрядчиком работ выступило воронежское ООО «СМУ-90», однако значительную

В Тамбове пассажирка автобуса пострадала после падения потолочной конструкции

8 июня 2026
0
В Тамбове 27-летняя пассажирка автобуса получила травмы после происшествия в салоне общественного транспорта. Инцидент произошёл утром 7 июня на улице Астраханской. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 9:40 в районе дома №188 по улице Астраханской в салоне автобуса «НЕФАЗ» под

В ТОР «Котовск» вложили более 7 млрд рублей и создали свыше 6 тысяч рабочих мест

8 июня 2026
0
На территории опережающего развития «Котовск» в Тамбовской области продолжается реализация инвестиционных проектов. По состоянию на 31 марта 2026 года статус резидента ТОР имеют десять компаний. Общий объём инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд рублей. Такие данные были озвучены на

Тамбовскому дорожному подрядчику вернули иск почти на 392 млн рублей к региональному Минградострою

8 июня 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области вернул ООО «Строй Нэс-Аб» иск к региональному министерству градостроительства и архитектуры на сумму 391,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Компания пыталась взыскать стоимость работ по государственному контракту,

На ПМЭФ Тамбовская область подписала соглашения на 41 млрд рублей инвестиций

8 июня 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в ходе ПМЭФ-2026 было подписано 19 соглашений, из которых 12 связаны с реализацией инвестиционных проектов на общую сумму около 41 млрд рублей. Об итогах форума

Почти каждая третья крупная компания Тамбовской области завершила квартал с убытком

7 июня 2026
0
Экономика Тамбовской области по итогам первого квартала 2026 года сохранила положительный финансовый результат, однако положение бизнеса стало заметно менее устойчивым. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на данные Тамбовстата. Сальдированный финансовый результат крупных и

Драмтеатр в Тамбове капитально отремонтируют за 121 млн рублей

5 июня 2026
0
В Тамбове определили подрядчика для капитального ремонта здания драматического театра на улице Интернациональной. Работы выполнит ленинградская компания ООО «Проспект-в», которая стала единственным участником конкурса и заключит контракт стоимостью 121,4 млн рублей. Речь идёт об объекте

В Тамбовской области построят завод по переработке зерна и логистический центр Ozon

5 июня 2026
0
На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область подписала ещё два инвестиционных соглашения. В регионе планируют построить завод глубокой переработки зерновых и современный логистический комплекс для маркетплейса Ozon. Общий объём инвестиций по двум проектам превысит 11 млрд
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги