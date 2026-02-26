Суд обязал «Токаревскую птицефабрику» выплатить более 105 млн рублей за поставленное зерно 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал ОАО «Токаревская птицефабрика» выплатить АО «Октябрьское» более 105 млн рублей долга и пеней по договору поставки зерна. Согласно материалам дела, договор был заключён в марте 2024 года. Поставщик передал покупателю зерновые и масличные культуры, однако

Областная Дума перераспределила миллиард рублей и избрала первого вице-спикера 0 Тамбовская областная Дума на очередном заседании внесла изменения в бюджет региона и провела тайные выборы первого заместителя председателя парламента. Глава области Евгений Первышов предложил увеличить расходы 2026 года на 1 млрд 031 млн рублей — это остатки средств, сложившиеся на начало года.

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений 0 В МБОУ Стаевская СОШ состоялась военно-патриотическая программа «Героями ставшие…», посвящённая выпускникам школы — участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы» 0 В музее «Боевой Славы» Мичуринска прошла очередная встреча членов местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» с молодёжью. На этот раз гостями стали учащиеся 9-х классов школы № 18. Со

В Тамбовской области сократили время продажи алкоголя 0 С 1 марта в Тамбовской области изменится режим продажи алкоголя в магазинах. Купить спиртное можно будет с 10 утра до 22 часов. Ранее продажа была разрешена с 8:00 до 23:00. Решение о сокращении «окна» депутаты областной Думы приняли ещё в ноябре прошлого года. С инициативой выступил депутат

«Токарёвскую птицефабрику» могут признать банкротом по заявлению оренбургского поставщика 0 Оренбургское ООО «ГК „Бизнес Партнёр“» уведомило о намерении подать заявление о банкротстве ОАО «Токарёвская птицефабрика». Обращение в суд возможно через 15 дней после публикации сообщения в официальном реестре. Ранее эта же компания взыскала с птицефабрики более 64 млн рублей долга по договору

В Тамбове упростили порядок обустройства дворовых парковок 0 Тамбовская городская Дума изменила правила благоустройства, отменив обязательную разработку проекта планировки территории для организации парковочных мест во дворах. Раньше жителям многоквартирных домов приходилось заказывать специальный проект стоимостью до полумиллиона рублей, чтобы узаконить

Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области приостановлено: Юнькова работает врачом в зоне СВО 0 Ленинский районный суд Тамбова приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения области Екатерины Юньковой. Причина — невозможность её участия в процессе. Как стало известно в ходе заседания, с конца декабря 2025 года Юнькова находится в служебной командировке

«РКС-Тамбов» обязали доплатить более 1,48 млн рублей за сбросы в Цну 0 Арбитражный суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 1,48 млн рублей за заниженную плату за сброс загрязняющих веществ в реку Цну за 2023 год. Нарушение выявило Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки. Как сообщили в ведомстве, компания

Более 523 млн рублей нарушений выявила КСП Тамбовской области за 2025 год 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области подвела итоги работы за 2025 год. За год проведено 74 проверки, в ходе которых было проанализировано использование более 8,5 млрд рублей бюджетных средств. Общая сумма выявленных нарушений превысила 523 млн рублей. Больше всего нарушений связано с

Маршрут до вокзала и новые автобусы: в Тамбове усилили работу общественного транспорта 0 В Тамбове продолжают корректировать работу общественного транспорта. Как сообщил глава администрации Максим Косенков, 25 февраля маршрут № 56 продлили до железнодорожного вокзала, а количество автобусов на линии увеличили до четырёх. С 18 февраля запущен укороченный маршрут № 31Н от Полынковского

Суд подтвердил: администрация Тамбова затянула выбор управляющих компаний для домов 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции и отказал администрации Тамбова в удовлетворении жалобы по делу о выборе управляющих компаний для многоквартирных домов. Поводом для спора стало обращение компании «ЖК ТИС», которая в конце 2024 года прекратила

В Тамбовской области вдвое выросла поддержка аграриев со стороны Россельхозбанка 0 В 2025 году Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 36,3 млрд рублей — это в два раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы около 29 млрд рублей получили крупные сельхозпредприятия, более 7 млрд рублей — малый и средний бизнес. Значительная часть

Зачем нужна единая диспетчерская служба скорой и что с ней не так — ответ Минздрава 0 После перехода на единую диспетчерскую службу скорой помощи все вызовы в Тамбовской области принимаются в областном центре. Это решение вызывало вопросы у жителей: раньше местные диспетчеры лучше ориентировались на территории и быстрее понимали, куда ехать. В официальном ответе на запрос

В Тамбовской области сменился руководитель министерства имущественных отношений 0 Александр Сердюков оставил пост и. о. министра имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. Как сообщили в региональном правительстве, он ушёл по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Павел Сурков, ранее занимавший должность заместителя министра и

Суд отказал «Транссервису» во взыскании 11 млн рублей с контрагента 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Торговый дом „Транссервис“» во взыскании с компании «Дорсервис-09» более 11 млн рублей. Речь шла о долге за поставленные нефтепродукты и начисленной неустойке. По версии истца, задолженность по договору от 1 июля 2022 года составила 3,78 млн рублей,

Куратором Тамбова стало министерство градостроительства и архитектуры 0 Областной центр будет курировать министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области под руководством Алексея Кузьменко. Ранее функции куратора Тамбова выполняло министерство автомобильных дорог и транспорта. Изменения закреплены в распоряжении главы региона «Об определении

В Тамбовской области отметили День защитника Отечества 0 23 февраля в Тамбовской области прошли памятные и торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Центральным событием стало возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на Воздвиженском кладбище в Тамбове. Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания. В

В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру 0 Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на