Суд обязал «Токаревскую птицефабрику» выплатить более 105 млн рублей за поставленное зерно
Вчера, 19:07
Арбитражный суд Тамбовской области обязал ОАО «Токаревская птицефабрика» выплатить АО «Октябрьское» более 105 млн рублей долга и пеней по договору поставки зерна.
Согласно материалам дела, договор был заключён в марте 2024 года. Поставщик передал покупателю зерновые и масличные культуры, однако оплата в установленный срок — в течение 21 банковского дня — произведена не была. Общая сумма задолженности составила 103,4 млн рублей, дополнительно суд взыскал 2,13 млн рублей пеней.
После вынесения решения предприятие попыталось его оспорить в апелляционной инстанции, однако позднее отозвало жалобу. Производство по ней прекращено.
АО «Октябрьское» зарегистрировано в Тамбовской области почти 30 лет назад. По итогам 2024 года компания получила 9 млрд рублей выручки.
«Токаревская птицефабрика» входит в состав группы агропредприятий «Ресурс» — одного из крупнейших производителей мяса птицы в России. В 2024 году выручка предприятия составила 44 млрд рублей.
