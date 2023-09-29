С ОАО «Токаревская птицефабрика» взыскана задолженность за поставку товара 0 Как сообщает пресс-служба суда индивидуальным предпринимателем была осуществлена поставка канцелярских и других товаров ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно акту сверки задолженность перед индивидуальным предпринимателем составила 58 200 рублей. Однако поставщик умер и в наследство после его

Прокуратура в судебном порядке добивается пособия для молодой матери 0 Прокуратура Ленинского района обратилась в суд в интересах молодой мамы, которой было отказано в социальной поддержке.

В Тамбовской области значительно сократился объем строительных работ 0 Тамбовская область входит в список двадцати регионов, где произошло существенное уменьшение объема строительных работ. Согласно данным Росстата, представленным в последнем отчете о социально-экономическом положении России, с января по август 2023 года объем строительных работ в Тамбовской области

СК завершил расследование дела о похищении девушки в Тамбове 0 Следственные органы в Тамбовской области объявили о завершении расследования уголовного дела, связанного с похищением человека, в котором обвиняются 49-летний мужчина и его два сына, возрастом 21 и 25 лет. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления против

В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта: «Встреча поколений» 0 Комната «Боевой Славы» в Мичуринске в очередной раз открыла свои двери для школьников. Сегодня наш музей посетили учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1. Встречу провели подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и настоятель Покровского храма с.

Для застройки на улице Астраханской в Тамбове снесут 6 зданий 0 Право на заключение договора о комплексном развитии территории на улице Астраханской в Тамбове будет выставлено на торги, которые организует администрация города. Речь идет о зоне строительства на участках с адресами №197, 199, 201, 203, 209 и 211а. Начальная стоимость участия в аукционе составит

В Тамбове выбрали лучших цветоводов 0 В Тамбове были награждены победители и призеры традиционного конкурса под названием "Тамбов в цвету". Это конкурс, который способствует креативному благоустройству участков у жилых домов и территорий предприятий и организаций, проводится уже в шестнадцатый раз и в этом году собрал более 150 заявок.

Депутаты безвозмездно передали Тамбовской Епархии РПЦ квартиру 0 По решению депутатов Тамбовская епархия РПЦ получила безвозмездно право собственности на жилое помещение, находящееся по улице Сергея Рахманинова. Это помещение находится в здании Тамбовской духовной консистории Казанского мужского монастыря.

В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча поколений 0 Наше молодое поколение – будущее страны, от девчонок и мальчишек будет зависеть то, каким путем пойдет государство, как будет развиваться. Но от нас зависит то, каким будет это поколение. Наша организация понимает это и делает все возможное, чтобы вложить в головы ребят истинные ценности: семья,

Глава Тамбовской области возглавил призывную комиссию 0 Глава Тамбовской области назначил Максима Егорова, что, по сути, означает, что он назначил себя, председателем призывной комиссии в регионе. Им было подписано распоряжение о создании таких комиссий в области.

Срок выполнения отдельных работ по концессии в сфере водоснабжения был перенесен 0 Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили значительные изменения в соглашении о концессии для холодного водоснабжения и водоотведения. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сергей Серёгин, отметил, что эти изменения были предварительно одобрены

В Мичуринске открыли мемориальную доску участнику СВО 0 Увековечивание памяти погибших воинов – одно из главных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Погибшие воины – настоящие герои. Они совершили великий подвиг, и мы не имеем права

В Тамбовской области устанавливается интеллектуальная система учёта электроэнергии 0 Филиал ПАО «Россети Центр» в Тамбовской области, известный как «Тамбовэнерго», активно внедряет интеллектуальную систему учёта электроэнергии в различных районах этой области. За последние восемь месяцев сотрудники компании энергетической сферы успешно установили примерно пять тысяч счетчиков

Подрядчик похитил при ремонте дома культуры в Староюрьевском районе 400 тысяч рублей 0 Прокуратура Староюрьевского района Тамбовской области утвердила акт обвинения в рамках уголовного дела, касающегося деятельности генерального директора подрядной компании. Ему предъявляют обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской

В Тамбове планируют приватизировать три МУПа 0 Депутаты Тамбовской городской Думы рассматривают возможность провести приватизацию трех муниципальных предприятий, находящихся под управлением Тамбовской городской администрации. Конкретно речь идет о МУП «Школьник», МУП «Ритуал» и МУП «Тамбовский центральный рынок», которые могут быть

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга 0 Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Тамбовский Арбитражный суд заявление о признании местной организации "Альянсстройсервис" банкротом. По имеющейся документации, данное исковое заявление еще не было принято к производству.

Полиция задержала вора, похитившего ювелирные украшения 0 В Тамбове ворвались в ювелирный магазин и похитили украшения стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщили представители Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Происшествие произошло в ночь с 22 сентября. Согласно предварительным данным, преступник проник

В Тамбове продолжается подготовка к отопительному сезону 0 В рамках предварительных мероприятий перед началом отопительного сезона в Тамбове система отопления в 900 из 1800 многоквартирных домов наполняется теплоносителем, согласно информации от городских властей. Эти дома получают тепло от центральной отопительной системы города.

Чиновника оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения 0 С жалобой на недостаточно быстрое рассмотрение ее обращения по вопросу безопасности дорожного движения жительница города Тамбов обратилась в прокуратуру.

ООО «Пандора-групп» нарушило сроки ремонта школы искусств города Уварово 0 В ходе проведения проверки со стороны прокуратуры выявлено, что компания "Пандора-групп", задействованная в рамках национального проекта "Культура", не смогла выполнить свои обязательства по капитальному ремонту Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств города